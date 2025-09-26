DE
Rösti besetzt Stellen neu
Francine Zimmermann übernimmt Bundesamt für Zivilluftfahrt

Der Bundesrat ernennt Francine Zimmermann zur neuen Direktorin des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl). Die 42-jährige Bazl-Vizedirektorin übernimmt die Leitung im kommenden April von Christian Hegner, der in den Ruhestand tritt.
Einmal mehr setzt SVP-Bundesrat Albert Rösti eine Frau an leitender Stelle ein.
  • Francine Zimmermann wird neue Direktorin des Bundesamts für Zivilluftfahrt
  • Zimmermann ist seit Jahren Vizedirektorin und Co-Leiterin der Abteilung Luftfahrtstrategie
  • Die 42-jährige Ökonomin übernimmt im April von Christian Hegner
Daniel BallmerRedaktor Politik

Verkehrsminister Albert Rösti (58) fällt weitere Personalentscheide. Erst vor einer Woche hatte er den Bundesrat, die bisherige Mitte-Generalsekretärin Gianna Luzio (45) zur neuen Direktorin des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) ernennen lassen. Nun erhält das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) eine neue Leitung.

Der Bundesrat hat am Freitag Francine Zimmermann zur neuen Bazl-Direktorin ernannt. Die 42-jährige Ökonomin ist seit mehreren Jahren Vizedirektorin im Bazl, Co-Leiterin der Abteilung Luftfahrtstrategie und -politik und Mitglied der Geschäftsleitung. Sie übernimmt ihre neue Funktion im kommenden April von Christian Hegner, der in den Ruhestand tritt.

Seit 2015 im Betrieb

Zimmermann hatte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Uni Freiburg studiert und absolvierte eine Weiterbildung im Bereich «Public Management». Ihre Laufbahn führte sie ins Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) und ins Aussendepartement. Seit 2015 arbeitet sie im Bazl, wo sie zunächst die Themen Innovation und Digitalisierung aufbaute. Aktuell ist sie Co-Leiterin der Abteilung Luftfahrtstrategie und –politik mit rund 70 Mitarbeitenden.

Sie verantwortet zentrale strategische Dossiers wie internationale Verhandlungen, die Weiterentwicklung des Luftfahrtrechts, Umwelt- und Innovationsfragen sowie die baulichen und betrieblichen Bewilligungen von Flughäfen. Zudem vertritt sie die Bundesverwaltung im Verwaltungsrat des Basler EuroAirports.

