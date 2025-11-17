DE
FR
Abonnieren

Polit-Schwergewichte packen im Weinberg an
Zwei Ratsmänner im Rebstock

Spitzenpolitiker im Einsatz vor dem Wintereinbruch: Im Unterwallis packen FDP-Fraktionschef Damien Cottier und Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy bei der Heida-Lese mit an – und zeigen, dass man über Parteigrenzen hinweg bestens ernten kann.
Publiziert: vor 41 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Im Unterwallis greifen Philipp Matthias Bregy (Mitte, l.) und Damien Cottier (FDP) bei der Späternte der Heida-Trauben tatkräftig zu.
Foto: zVG

Darum gehts

  • Zwei Nationalräte helfen im Unterwallis bei der Heida-Späternte
  • FDP-Cottier und Mitte-Bregy verbinden Politik mit Wein
  • Beide lieben Pinot Noir und setzen im Rebberg auf gute Gespräche
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
S_Degonda.jpg
Silvana DegondaJournalistin

Klein in der Fläche, gross in der Vielfalt: Die Schweiz ist ein echtes Weinland – mit sechs Weinregionen, 15'000 Hektaren Rebfläche und 168 Rebsorten. Im Unterwallis greifen zwei Nationalräte bei der parteiübergreifenden Späternte der Heida-Trauben beim Winzer Samuel Luisier tatkräftig zu.

Für FDP-Fraktionschef Damien Cottier (50), dessen Grossvater Weinbauer war, kein Problem: «Mein erster Job mit 14 war Erntehelfer – das gehörte in Neuenburg einfach dazu.» 

Mehr zu Cottier und Bregy
Deutschschweizer Parlamentarier hören Romands nicht zu!
Mit Video
Sprachdefizite im Bundeshaus
Deutschschweizer Parlamentarier hören Romands nicht zu!
So reagiert die Politik auf den Zoll-Deal
Mit Video
«Kein Grund zur Euphorie»
So reagiert die Politik auf den Zoll-Deal
Hä?! Was hat denn das mit Erben zu tun?
Mit Video
Titel-Trick bei Abstimmung
Hä?! Was hat denn das mit Erben zu tun?
Initiative geht ohne Gegenvorschlag vors Volk
Abstimmung schon 2026?
Gegenvorschlag zur 10-Millionen-Schweiz abgeschmettert

Neben ihm im Rebberg: Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy (47). «Bei einem Glas Wein gibts immer gute Gespräche. Manchmal sogar gute Kompromisse.» Zum Glück brauchts die beim Wein nicht, weil beide Männer am liebsten Pinot Noir trinken. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen