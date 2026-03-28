Frist für Zoll-Deal bis Ende März ist «de facto hinfällig»

Die Schweiz muss bei den Zollverhandlungen mit den USA länger zittern. Wirtschaftsminister Guy Parmelin erklärt, dass die Frist bis Ende März faktisch hinfällig ist. Hintergrund ist ein Urteil des US-Gerichts, das Zölle für rechtswidrig erklärt hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz verhandelt mit USA über Zollabkommen seit November 2025

US-Gericht erklärt alte Zölle für rechtswidrig, Verhandlungen gehen weiter

200 Milliarden US-Dollar Investitionen von Schweizer Firmen in USA geplant War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Lange hat die Schweiz gezittert, lange musste sie warten: Erst Mitte November 2025 konnte Wirtschaftsminister Guy Parmelin (66) eine Absichtserklärung mit den USA vermelden, wonach die Zölle sinken.

Doch der Druck liess nicht nach: Trump setzte der Schweiz eine Frist: Bis Ende März muss die Erklärung in ein verbindliches Abkommen gegossen sein.

Urteil des US-Gericht hat folgen

Doch nun relativiert Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Die ursprüngliche Frist bis zum 31. März für eine Einigung «de facto hinfällig», sagte Parmelin gegenüber «RSI». Hintergrund ist das Urteil des obersten US-Gerichts. Es hatte die Zölle für rechtswidrig erklärt. Doch Trump hat bereits eine neue Regel gefunden: ein Zehn-Prozent-Tarif, der Ende Juli ausläuft – gut möglich, dass das Abkommen bis dann stehen soll.

Für Parmelin lohnt es sich demnach auch, weiter zu verhandeln. «Zwei Treffen haben bereits stattgefunden, weitere sind geplant. Nun stellt die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs einen Teil der von den Vereinigten Staaten angewandten Rechtsgrundlagen in Frage, dennoch gehen die Verhandlungen weiter, und – so schliesst er – es ist nicht notwendig, bis Juli zu warten, um ein Ergebnis zu erzielen.»

Noch am Donnerstag wollte sich das zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft nicht dazu äussern, ob die Frist vom 31. März noch angepeilt wird.

Schweiz kommt USA wohl bei Fisch und Meeresfrüchten entgegen

Die Absichtserklärung sieht vor, dass Zölle auf US-Produkte gleich reihenweise abgebaut werden sollen. Neben sämtlichen Industrieprodukten kommt die Schweiz den USA auch bei Fisch und Meeresfrüchten entgegen. Ein Import kommt der hiesigen Landwirtschaft – unter anderem aufgrund des fehlenden Meeranschlusses – kaum in die Quere. Zudem gewährt die Schweiz Zollkontingente auf Rind-, Bison- oder Geflügelfleisch. Die Details dürften im Abkommen geklärt werden.

Für US-Präsident Donald Trump aber fast wichtiger dürften die 200 Milliarden US-Dollar sein, die Schweizer Firmen in die USA investieren wollen. In den Wochen nach dem Deal wurde zudem die Frage von Medikamentenpreisen wichtiger. Trump will, dass diese in den USA sinken. Mit Roche und Novartis hat die Schweiz zwei grosse Pharmafirmen im Land.