DE
FR
Abonnieren

Parlament drückt aufs Gas
Ständeratskommission will Kriminelle rascher ausweisen

Das Parlament will bei leichten, aber eindeutigen Fällen Landesverweisungen per Strafbefehl zulassen. Weil sich der Bundesrat mit der Umsetzung dieser Forderung Zeit lässt, will die zuständige Ständeratskommission nun selber handeln.
Publiziert: 11:41 Uhr
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
Kommentieren
1/5
Die zuständige Ständeratskommission will Kriminelle rascher ausweisen. (Symbolbild)
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ständeratskommission will Landesverweisungen durch Strafbefehl oder Migrationsbehörde ermöglichen.
  • Entscheid fiel knapp mit 5 zu 5 Stimmen und Stichentscheid.
  • Bundesrat bisher ohne Umsetzungsvorschlag trotz Aufträgen aus 2019 und 2021.
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Anordnung einer Landesverweisung gegenüber Ausländern ohne Aufenthaltsrecht solle auch im Strafbefehlsverfahren oder durch die Migrationsbehörde ermöglicht werden, lautet der Text einer parlamentarischen Initiative, welche die Rechtskommission des Ständerats (RK-S) eingereicht hat. Gemäss Mitteilung der Parlamentsdienste vom Freitag fiel der Entscheid für die Initiative knapp aus – mit 5 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung und Stichentscheid des Präsidenten Andrea Caroni (FDP/AR).

Stimmt die Schwesterkommission des Nationalrats der Initiative zu, kann die RK-S eine Gesetzesvorlage ausarbeiten. Einen ähnlichen Auftrag hat auch der Bundesrat, seit die Räte 2019 und 2021 zwei entsprechende Motionen überwiesen haben, die einen konsequenten Vollzug von Landesverweisungen fordern. Der Bundesrat hat dazu bisher aber keine Umsetzungsvorlage vorgelegt.

Mehr zum Thema Landesverweis
In welche Länder am meisten Kriminelle ausgeschafft wurden
Neue «Strichli-Liste»
In dieses Land werden am meisten Kriminelle ausgeschafft
«Man muss in der Schweiz endlich den Tarif durchgeben!»
Killer untergetaucht
«Man muss in der Schweiz endlich den Tarif durchgeben!»
In welche Länder am meisten Kriminelle ausgeschafft wurden
Jetzt gibt es erstmals Zahlen
In welche Länder am meisten Kriminelle ausgeschafft wurden
Schweiz schiebt drei Kriminelle in die Ukraine ab
Erstmals seit Kriegsbeginn
Schweiz schiebt drei Kriminelle in die Ukraine ab

Die Befürwortenden von schnelleren Verfahren argumentieren, dass mit Landesverweisungen durch Strafbefehl eine Anklage vor Gericht nicht mehr zwingend erforderlich sei. Dadurch werde die Justiz entlastet.

Der Bundesrat stellte sich verschiedentlich gegen einfachere Verfahren der Landesverweisung. Ein Strafbefehl sei für eine Landesverweisung nicht geeignet, machte er geltend. Das schriftliche Verfahren sei nur bei weniger schweren Straftaten und entsprechend tiefen Sanktionen anwendbar.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen