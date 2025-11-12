Wie Pfister mit Frauen die Armee retten will

Armee und Zivilschutz haben Schwierigkeiten, genügend Personal zu rekrutieren und zu behalten. Mit einem obligatorischen Orientierungstag will der Bundesrat mehr Frauen für den Dienst gewinnen. Verteidigungsminister Martin Pfister stellt um 14 Uhr die Einzelheiten vor.

1/6 Der Armee gehen die Soldaten aus. Einerseits leisten immer weniger Schweizer überhaupt Dienst. Andererseits laufen immer mehr davon. Foto: MARTIN RUETSCHI

Darum gehts Bundesrat plant obligatorischen Orientierungstag für Frauen zur Stärkung der Armee

Armee und Zivilschutz leiden unter Personalmangel und Abgängen

Ende des Jahrzehnts könnten der Armee 30'000 Soldaten fehlen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Der Armee gehen die Soldaten aus. Immer weniger Schweizer leisten überhaupt Dienst. Auch laufen immer mehr Leute davon – aus medizinischen Gründen oder weil sie in den Zivildienst wechseln. Ende Jahrzehnt dürften rund 30'000 Soldaten fehlen, hatte Armeechef Thomas Süssli (59) im Blick gewarnt.

Nicht besser sieht es beim Zivilschutz aus. Schweizweit 72'000 Personen braucht er, um seine Aufgaben erfüllen zu können. 2024 lag der Ist-Bestand noch bei 60'000 Schutzdienstpflichtigen. Und nach Prognosen des Bundes dürfte der Bestand weiter sinken. Viele wandern lieber in den Zivildienst ab.

Infotag als Werbeanlass für Armee

Der Bundesrat setzt nun auf die Frauen. Die Regierung will einen obligatorischen Orientierungstag für Schweizerinnen einführen, das hatte er schon im Januar entschieden. Dennoch lässt es sich Verteidigungsminister Martin Pfister (62) nicht nehmen, das Projekt nochmals an einer Medienkonferenz vorzustellen. Schliesslich dient der Orientierungstag als Argument gegen die Service-citoyen-Initiative, über die am 30. November abgestimmt wird.

Am Orientierungstag sollen junge Frauen einen vertieften Einblick in die Armee und in den Zivilschutz erhalten. Der Bund hofft, dass sich dann mehr Frauen für einen freiwilligen Dienst entscheiden. Für die Einführung des Orientierungstags für Frauen braucht es jedoch eine Änderung der Bundesverfassung.

Die Einführung eines obligatorischen Orientierungstags für Frauen erfordert eine Änderung der Bundesverfassung sowie gesetzliche Anpassungen. Nun schickt der Bundesrat seinen Vorschlag in die öffentliche Vernehmlassung. Sollte das Volk zustimmen, könnte der Orientierungstag per 2030 eingeführt werden.

Hohe Kosten erwartet

Ein für Frauen obligatorischer Armee-Orientierungstag ist schon einmal gescheitert. 2018 wurden die Arbeiten am Vorhaben eingestellt, weil sich die Kantone gegen das Obligatorium und die damit verbundene Verfassungsänderung aussprachen.

Neben dem Orientierungstag liess der Bundesrat das Verteidigungsdepartement (VBS) zwei Varianten für ein neues Dienstpflichtmodell prüfen, das zu weniger Abgängen führen soll. Bei der «Sicherheitsdienstpflicht» würden Zivilschutz und -dienst zum Katastrophenschutz zusammengelegt. Bei der «bedarfsorientierten Dienstpflicht» müssten auch Frauen Dienst leisten.

Wegen der hohen Kosten schon der Bundesrat beide Varianten auf die lange Bank, wurde aber vom Parlament überstimmt. Das VBS soll die Einführung der Sicherheitsdienstpflicht vorantreiben. Der obligatorische Orientierungstag soll einzig als Ergänzung dazu dienen.