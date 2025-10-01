Verteidigungsminister Martin Pfister ist laut einer Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» der beliebteste Bundesrat. Die Zufriedenheit mit der Schweizer Exekutive ist insgesamt gesunken.

1/5 Bundesrat Martin Pfister erhält von der Bevölkerung laut einer Umfrage die besten Noten. Foto: PETER SCHNEIDER

Darum gehts Martin Pfister ist der beliebteste Bundesrat laut neuer Umfrage

Die Zufriedenheit mit der Schweizer Exekutive ist insgesamt gesunken

14'775 Personen wurden für die Umfrage im September 2023 befragt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Verteidigungsminister Martin Pfister ist laut einer Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» neu der beliebteste Bundesrat. Auf Platz zwei folgt Wirtschaftsminister Guy Parmelin.

Damit liegen der amtsjüngste und der amtsälteste Bundesrat auf den beiden Spitzenplätzen. Auf dem dritten Platz folgt wie bereits im September 2023 Energieminister Albert Rösti.

Zufriedenheit ist insgesamt gesunken

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter muss sich weiterhin mit dem vierten Platz begnügen. Auf den Plätzen fünf bis sieben folgen Justizminister Beat Jans, Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider und Aussenminister Ignazio Cassis. Baume-Schneider hat sich im Vergleich zu vor zwei Jahren wenigstens um einen Platz verbessert, während Cassis zurückgefallen ist.

Insgesamt ist die Zufriedenheit mit der Schweizer Exekutive laut der Umfrage gesunken. Auch die Popularität der einzelnen Bundesräte hat abgenommen.

Ein Viertel der Befragten bekennt sich zudem unverändert zur Sitzverteilung im Bundesrat, der sogenannten Zauberformel. Vor allem Anhängerinnen und Anhänger der FDP sprechen sich für diese Zusammensetzung aus.

Derzeit besteht die Verteilung aus je zwei Sitzen für die SVP, die FDP und die SP sowie einem Sitz für die Mitte. Damit sind die vier grossen Parteien seit 1959 entsprechend ihrer Stärke im Bundesrat vertreten.

Für die Wahlumfrage hat das Forschungsinstitut Leewas im Auftrag von «20 Minuten» und Tamedia diesen September 14’775 Personen aus der ganzen Schweiz befragt.