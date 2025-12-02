DE
FR
Abonnieren

Neue Studie zeigt
Zugewanderte in der Schweiz sind gut integriert

Die Integration von Zugewanderten funktioniert in der Schweiz gut. Zu diesem Schluss kommt eine am Dienstag veröffentlichte Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).
Publiziert: 09:05 Uhr
Kommentieren
Viele Zugewanderte arbeiten in hochqualifizierten Berufen, wie die OECD-Studie zeigt. (Symbolbild)
Foto: GAETAN BALLY
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Erwerbstätigenquote von Zugewanderten liegt mit 77 Prozent weit über dem OECD-Durchschnitt. 

Im internationalen Vergleich sind Zugewanderte in der Schweiz gut ausgebildet und bemühen sich aktiv um das Erlernen einer Landessprache.

Handlungsbedarf bei Frauen

Handlungsbedarf sieht die Studie bei der Integration von Frauen. Sie haben es schwerer als Männer, im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.

Mehr zu Migration
Britische Regierung will Asylregeln drastisch verschärfen
«Kommt nicht ins Land»
Britische Regierung: Asylregeln verschärfen
Schweiz schiebt wieder kriminelle Afghanen ab
Über Istanbul nach Kabul
Schweiz schiebt wieder kriminelle Afghanen ab
Iraker darf trotz Terror-Aktivität in der Schweiz bleiben
Fedpol sind die Hände gebunden
Iraker darf trotz Terror-Aktivität in der Schweiz bleiben

Zugewanderte sind Personen, die im Ausland geboren wurden und heute in der Schweiz leben. Drei Viertel von ihnen kamen über die EU-Freizügigkeit ins Land. Die Studie wurde im Auftrag des Staatssekretariats für Migration (SEM) erstellt.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen