DE
FR
Abonnieren

Nein-Parole vom Verband
Schweizer Gemeinden wehren sich gegen Eigenmietwert-Aus

Der Schweizerische Gemeindeverband lehnt die Abschaffung des Eigenmietwerts ab. Der Verband befürchtet Steuerausfälle und negative Auswirkungen auf das Baugewerbe sowie die Klimaziele. Zur E-ID-Vorlage empfiehlt er hingegen ein Ja.
Publiziert: 15:09 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Eine Abschaffung des Eigenmietwerts gefährde unter anderem das lokale Baugewerbe, so der Schweizerische Gemeindeverband. (Symbolbild)
Foto: Keystone
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schweizerische Gemeindeverband ist gegen die Abschaffung des Eigenmietwerts auf selbst bewohntem Wohneigentum. Der Verbandsvorstand hat am Montag die Nein-Parole zur Vorlage beschlossen, über die am 28. September schweizweit abgestimmt wird.

Zwar sehe die Vorlage vor, dass die Kantone eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften einführen könnten. Dies, um Steuerausfälle zu kompensieren, wie der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Für diese Einführung einer Objektsteuer müssten aber erst politische Mehrheiten gefunden werden.

Klimaziele unter Druck

Schliesslich mindere der geplante Wegfall der Abzüge für Unterhalt und Renovationen auch den Anreiz, Liegenschaften zu modernisieren und energetisch zu sanieren. Das treffe das lokal verankerte Baugewerbe und gefährde das Netto-Null-Ziel der Klimapolitik.

Mehr zum Eigenmietwert
Und wer deckt die Kosten?
Abstimmung zum Eigenmietwert
Und wer deckt die Kosten?
Setzen sich die Hausbesitzer an der Urne durch?
Mit Video
Trendumfrage sieht zwei Ja
Setzen sich die Hausbesitzer an der Urne durch?
Warum ist die Schweiz eine Nation von Mietern?
Podcast «Durchblick»
Wenig Wohneigentum
Warum ist die Schweiz eine Nation von Mietern?
Lohnt sich für Eigenheimbesitzer die indirekte Amortisation noch?
Mit Video
Eigenmietwert-Aus
Lohnt sich für Hausbesitzer die indirekte Amortisation noch?

Zur anderen Vorlage, über die am 28. September abgestimmt wird, empfiehlt der SGV ein Ja. Es geht um das Gesetz zur Einführung des elektronischen Identitätsnachweises (E-ID).

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen