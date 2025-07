Wo du unsere Bundesräte am 1. August antriffst

1/5 Die Mitglieder des Bundesrats reisen anlässlich des Nationalfeiertags durch die ganze Schweiz. (Archivbild) Foto: URS FLUEELER

Am Nationalfeiertag strömen die Mitglieder der Regierung wieder ins Land, um ihre traditionellen Ansprachen abzuhalten. Alle sieben Bundesräte treten auf. Blick sagt dir, wo du sie antriffst.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) tritt nur einmal öffentlich auf: auf dem Rütli. Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, die für die Verwaltung der Rütliwiese zuständig ist, hatte Keller-Sutter bereits im vergangenen Jahr eingeladen. Damals lehnte die FDP-Frau jedoch ab, da sie den Sommer privat in den USA verbrachte. Am 1. August trat sie stattdessen öffentlich in New York auf, wo sie Bürgermeister Eric L. Adams (64) unter anderem Raclette servierte.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter trat letztes Jahr am 1. August in New York auf.

Ebenfalls am Vierwaldstättersee, in Gersau SZ, hält Aussenminister Ignazio Cassis (64) dieses Jahr seine 1.-August-Rede. Auch er nimmt nur an einer Veranstaltung teil.

Bruchen mit Pfister

Verteidigungsminister Martin Pfister (61) wird am 1. August an drei verschiedenen Orten Ansprachen halten. Der dienstjüngste Bundesrat wird am Brunch auf dem Bauernhof Rimensberg SG teilnehmen, dann nach Amriswil TG reisen und schliesslich in Freiburg reden.

Auch Justizminister Beat Jans (61) wird drei Reden halten. Der Basler reist am Morgen nach Schaffhausen und am Mittag nach Altdorf, bevor er den Tag in Windisch im Kanton Aargau beendet.

Rösti redet am meisten

Bundesrat Albert Rösti (57) wird am 31. Juli und am 1. August insgesamt sechs Ansprachen halten. Er wird seine Reise in Basse-Vendline im Jura beginnen, bevor er nach Luzern reist. Am nächsten Tag wird er nach Goms VS, Pierrafortscha FR und Les Planchettes NE reisen, bevor er in Oberbölchen BL auftritt.

Auch Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider (61) wird an zwei Tagen an Anlässen zum Nationalfeiertag teilnehmen. Am 31. Juli wird sie in Rorschach im Kanton St. Gallen sein. Am nächsten Tag reist sie am Vormittag nach Delley FR und am Abend nach Tresa TI.

Guy Parmelin (65) hält seine erste Rede am 31. Juli in der Walliser Gemeinde Fully. Am 1. August nimmt der Wirtschaftsminister am Bauernhofbrunch auf dem Stüdelihof in Bellach SO teil, bevor er seinen Tag in Klosters in Graubünden ausklingen lässt.