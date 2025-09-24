Lebenslange Witwenrenten vor dem Aus?

Im Nationalrat steht der nächste AHV-Showdown an. Werden die Witwenrenten gekappt, die Alterskinderrenten gestrichen und die Ehepaarrenten erhöht? Eine hitzige Debatte ist programmiert. Blick berichtet live.

Nächster Showdown um AHV – auch Ehepaarrenten stehen zur Debatte

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Kaum hat der Nationalrat die Finanzierung der 13. AHV-Rente geklärt, steht bereits der nächste Renten-Showdown an. Am Mittwoch entscheidet der Nationalrat über Einsparungen bei der Witwenrenten sowie höhere Ehepaarrenten.

In der nationalrätlichen Sozialkommission hat sich eine Allianz aus SVP, FDP und GLP in vielen Fragen knapp durchgesetzt. Doch die Fronten sind vertrackt, die Ausgangslage bleibt spannend. Das sind die wichtigsten Punkte:

Witwenrenten kappen

Der Bundesrat will die lebenslangen Witwenrenten kippen. Künftig sollen Verwitwete maximal nur noch bis zum 25. Geburtstag des jüngsten Kindes eine Hinterlassenenrente erhalten. Länger nur, wenn ein erwachsenes Kind mit Behinderung betreut wird. Zudem soll die Witwenrente künftig zivilstandsunabhängig ausgerichtet werden.

Die nationalrätliche Sozialkommission hält im Grundsatz an diesem Kurs fest, will ihn aber sozialer ausgestalten. Demnach soll für alle jetzigen Witwen und Witwer mit Kindern der Besitzstand gelten. Anders ist es bei kinderlosen Witwen, da wird die Rente – ausser für über 55- Jährige – nach einer Übergangsfrist gestrichen.

Mitte, SP und Grüne wollen das so nicht hinnehmen. Mit Minderheitsanträgen streben sie eine stärkere Abfederung an. Laufende Renten sollen keine gestrichen werden. Zudem sollen über 50-Jährige weiterhin stärker geschützt werden.

Alterskinderrenten streichen

Künftig sollen in der AHV und der beruflichen Vorsorge keine neuen Alterskinderrenten mehr ausgerichtet werden. Auch hier will die Kommission den Besitzstand wahren: Laufende Renten werden nicht angetastet. Die Linke wehrt sich gegen die Streichung.

Ende 2023 bezogen rund 25'000 Personen eine Alterskinderrente, hauptsächliche ältere Männer. Gut ein Viertel davon floss ins Ausland – vor allem in die Nachbarländer Frankreich, Deutschland und Italien.

Ehepaarrenten erhöhen

Die Mitte will mit einer Volksinitiative die Deckelung der Ehepaarrenten bodigen. Das Problem: Ehepaare erhalten heute maximal 150 Prozent einer Altersrente – also höchstens 3780 Franken monatlich. Konkubinatspaare hingegen bekommen zwei separate Einzelrenten von bis zu 2520 Franken, zusammen also 5040 Franken. Macht ein Minus von 1260 Franken für Verheiratete. Die Mehrkosten belaufen sich auf gut 4 Milliarden Franken jährlich.

Die nationalrätliche Sozialkommission kommt der Mitte entgegen und will die Witwenrenten-Vorlage zu einem indirekten Gegenvorschlag ausbauen. Die Deckelung soll fallen – aber nur für Neurentner! Das heisst, für neu pensionierte Ehepaare gibt es künftig höhere Renten. Maximal 200 statt 150 Prozent. Jetzige Rentner-Ehepaare haben das Nachsehen. Ihre Renten bleiben gleich. Das wird damit begründet, dass diese bisher von gewissen Ehepaar-Privilegien profitiert haben.

Für frisch Pensionierte soll im Gegenzug ein Teil der Verheiratetenprivilegien teilweise fallen. Nichterwerbstätige Ehegatten sollen künftig nicht mehr von der Beitragspflicht befreit werden können. Und der Verwitwetenzuschlag von 20 Prozent soll für neue AHV-Rentner fallen. Wer bereits eine Rente bezieht und verwitwet, bekommt den Zuschlag weiterhin.

Schon jetzt ist klar: Die Mitte wird sich mit diesem Vorschlag nicht zufriedengeben und an ihrer Volksinitiative festhalten. Dass der Plafond für heutige Rentner nicht abgeschafft wird, geht ihr gegen den Strich.

Verschiedene Minderheiten beantragen zudem, die genannten Elemente nicht abzuschaffen oder den Rentenplafonds für Ehepaare generell auf 175 Prozent zu erhöhen.

Mehrkosten für die AHV

Unter dem Strich sorgt die Kommissionsvariante für Mehrkosten bei der AHV. Die Plafond-Aufhebung für neue Renten verursacht zunehmende Ausgaben – im Jahr 2040 wären es gut 3 Milliarden Franken.

Über die Zeit steigende Einsparungen bringen die Abschaffung der lebenslangen Witwenrenten, des Verwitwetenzuschlags oder der Alterskinderrenten. Im Jahr 2040 etwa 1,8 Milliarden Franken.

Setzt der Nationalrat sämtliche Vorschläge seiner Kommission um, steigen die AHV-Ausgaben um 60 Millionen Franken im Jahr 2030 bis auf 720 Millionen im Jahr 2040.