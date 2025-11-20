DE
FR
Abonnieren

Nach Weihnachtsmarkt-Aufruhr
Linke wollen in Zürich den Bargeld-Zwang!

Die Stadt Zürich soll die Zahlung mit Bargeld garantieren. Nach der Aufregung um Kunsthaus und Weihnachtsmarkt sollen städtische Betriebe und solche, die auf öffentlichem Grund stehen, verpflichtet werden, Bargeld anzunehmen. So will es die Alternative Liste.
Publiziert: 16:28 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die AL fordert von der Stadt Zürich eine weitgehende Garantie auf Zahlung mit Bargeld. Zugrunde liegt dem Vorstoss die Aufregung um einen bargeldlosen Weihnachtsmarkt. (Symbolbild)
Foto: TIL BUERGY
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Wenn das Stadtparlament dem Vorstoss zustimmt, wären reine Cashless-Betriebe vielerorts nicht mehr möglich. Der Ausschluss einer Bezahlungsmethode sei eine Diskriminierung gewisser Bevölkerungsschichten, heisst es in der am Donnerstag publizierten Motion der Alternativen Liste (AL).

Der Weihnachtsmarkt im HB und das Kunsthaus beugten sich zwar dem öffentlichen Druck. Doch die Situation könne sich jederzeit ändern, heisst es weiter. Die AL argumentiert auch damit, dass Bargeld eine Möglichkeit sei, sich vor dem «Überwachungskapitalismus» zu schützen und dass auch Personen ohne Bankkonto die Möglichkeit hätten, sich «hürdenfrei am Wirtschaftsleben» zu betätigen.

Auch SVP will Staatsbetriebe zu Bargeld zwingen

Auch die SVP reichte einen Vorstoss zum Bargeld ein. Ihr Postulat zielt allerdings nur auf staatliche Stellen ab. Der Stadtrat soll prüfen, wie sichergestellt werden könne, dass städtische Institutionen Bargeld akzeptieren. Falls nötig, soll aufgezeigt werden, welche technischen Anpassungen nötig wären.

Mehr zum Bargeld
Ärzte fordern vermehrt Bargeld für Eingriffe
Bis zu 8000 Franken
Schweizer Ärzte verlangen Bargeld, damit sie operieren
Zürcher Weihnachtsmarkt will nun trotzdem Bargeld annehmen
Nach Aufschrei
Zürcher Weihnachtsmarkt will jetzt trotzdem Bargeld annehmen
Zürcher Kunsthaus akzeptiert doch wieder Bargeld
Nach heftiger Kritik
Zürcher Kunsthaus akzeptiert doch wieder Bargeld
Warum ein Franken nicht immer ein Franken ist
SNB erklärt
Warum ein Franken nicht immer ein Franken ist

Bereits Mitte Oktober hatten SVP und FDP einen Vorstoss eingereicht, damals als Reaktion auf das Bargeldverbot im Kunsthaus. In ihrem Postulat hatten die Bürgerlichen gefordert, dass der Stadtrat die Kunsthausgesellschaft «dazu bewege», wieder Bargeld einzuführen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen