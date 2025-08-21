DE
«Klima der Angst»
Jurassische Mitte will eigenen Regierungsrat absetzen

Zoff in der jurassischen Mitte-Partei: Nach einem belastenden Bericht soll ihr Regierungsrat Martial Courtet nicht mehr kandidieren. Der Bericht wirft ihm vor, ein Klima der Angst in seinem Departement geschaffen zu haben.
Publiziert: 14:35 Uhr
Aktualisiert: 14:42 Uhr
Anhören
Der Vorstand der Mitte Jura will verhindern, dass ihr Regierungsrat Martial Courtet am 19. Oktober zur Wiederwahl antritt.
Der Vorstand der jurassischen Mitte fordert seinen Regierungsrat Martial Courtet nach der Veröffentlichung eines belastenden Untersuchungsberichts auf, seine Kandidatur für die Wahlen zurückzuziehen. Der Parteipräsident Mathieu Cerf sagte das am Donnerstag gegenüber dem Radiosender RFJ.

«Wir glauben nicht, dass er weiterhin über die erforderlichen Kompetenzen verfügt, um das Zentrum zu vertreten», erklärte Cerf. Der erweiterte Vorstand der Kantonalpartei hatte diese Entscheidung am Mittwochabend, wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Berichts, bestätigt. Das letzte Wort hat eine ausserordentliche Parteiversammlung, die am Freitag in Glovelier zusammentritt.

Klima der Angst im Departement

«Wir haben wirklich an die Menschen in diesem Bericht gedacht, die gelitten haben, und das hat uns auch zu dieser Entscheidung bewogen», sagte der Parteipräsident. Der Vorstand teilte seine Entscheidung Courtet mit, der nach diesem Bericht bekanntgegeben hatte, an seiner Kandidatur für die Wiederwahl am 19. Oktober festzuhalten.

Der von Courtet selbst in Auftrag gegebene Untersuchungsbericht hält fest, dass der Bildungs-, Kultur- und Sportminister in seinem Departement ein Klima der Angst und des Misstrauens geschaffen habe. Er habe aber nichts Rechtswidriges gemacht.

