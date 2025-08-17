Zwei jurassische Hobby-Astronomen erhalten Stipendium

Die beiden jurassischen Amateur-Astronomen Damien Lachat und Michel Ory haben für ihre Arbeiten zur Überwachung von Asteroiden ein Stipendium in Höhe von 12'800 Dollar erhalten. Dieses wurde von der Organisation «The Planetary Society» vergeben.

Die jurassischen Hobby-Astronomen Damien Lachat und Michel Ory erhalten ein Stipendium von "The Planetary Society" für ihre Arbeit zur Überwachung von Asteroiden. (Archivbild) Foto: PATRICK PLEUL

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Stipendienprogramm soll die Verteidigung der Erde gegen Asteroideneinschläge unterstützen.

Die beiden Astronomen führen ihre Beobachtungen am MOSS-Observatorium in Marokko und am Observatoire astronomique jurassien in Vicques JU durch. Die finanzielle Unterstützung wird es ihnen ermöglichen, eine neue Kamera zu erwerben, wie «The Planetary Society» auf ihrer Website mitteilte.

Das Shoemaker Near-Earth Object (NEO) Stipendienprogramm unterstützt «hochentwickelte Amateur-Astronomen auf der ganzen Welt bei ihren Bemühungen, erdnahe Asteroiden zu finden, zu verfolgen und zu charakterisieren», heisst es weiter. In diesem Jahr wurden rund ein Dutzend Preisträger ausgezeichnet.

«The Planetary Society» ist eine gemeinnützige Weltraumorganisation mit Sitz in den USA. Sie widmet sich dem Fortschritt der Weltraumwissenschaften und der Erforschung des Weltraums.