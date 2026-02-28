Schweiz reduziert Botschaftspersonal im Iran

Die USA und Israel haben einen Grossangriff auf Iran gestartet. Die Schweiz reagiert mit einer Reduktion des Personals, doch der Botschafter ist weiterhin vor Ort.

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Die Frage war nicht ob, sondern wann: Nun ist der Grossangriff der USA und Israels auf den Iran Realität. Die Iraner setzen bereits zum Gegenschlag an. Eine offizielle Stellungnahme von Aussenminister Ignazio Cassis (64) zum Kriegsbeginn steht noch aus.

Doch vor Ort hat die Schweiz bereits Massnahmen ergriffen. Die Schweizer Vertretung in Teheran sei operationell weiterhin tätigt, erklärt Michael Steiner vom Aussendepartement (EDA) gegenüber Blick. «Das Schweizer Botschaftspersonal wurde in den letzten Tagen von 14 auf 10 Personen reduziert. Der Botschafter ist vor Ort.»

Wie alle Schweizer Vertretungen im Ausland verfüge auch die Vertretung in Teheran über die notwendigen Sicherheits- und Krisendispositive. Diese würden laufend überprüft und angepasst. «In den Dispositiven sind auch Notfallplanungen enthalten», so Steiner. Zu konkreten Massnahmen und Vorkehrungen äussert er sich aber nicht.

180 Schweizer im Iran

Das EDA rät seit August 2024 von Reisen in den Iran ab. Im Iran sind gemäss EDA rund 180 Schweizer Staatsangehörige angemeldet, wovon eine deutliche Mehrheit auch die iranische Staatsbürgerschaft besitzt. Fünf Personen sind auf Travel Admin als Reisende registriert.

«Der Schweizer Kanal, welcher im Rahmen des Schutzmachtmandats die Interessen der USA im Iran wahrnimmt, ist aktiv», betont Steiner. «Er steht beiden Seiten und in beide Richtungen zur Verfügung.»

25'000 Schweizer in Israel

Die Schweizer Vertretung in Tel Aviv sei ebenfalls operationell. «Aktuell zählt die Botschaft fünf Schweizer und 13 lokale Mitarbeitende», so Steiner. Auch hier sei der Botschafter vor Ort.

Die Reisehinweise für Israel wurden am Samstagmorgen aber angepasst. Neu wird generell von allen Reisen nach Israel abgeraten. In Israel sind gemäss EDA rund 25'000 Schweizer Staatsbürger gemeldet, wovon eine deutliche Mehrheit auch die israelische Staatsbürgerschaft besitzt. 20 Personen sind auf TravelAdmin als Reisende registriert.

«Das EDA führt keine organisierten Ausreisen für Schweizer Staatsangehörige durch», betont Steiner. «Schweizer Staatsangehörige im Iran und in Israel sind angehalten, die Anweisungen der lokalen Behörden zu befolgen.»