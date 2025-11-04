DE
FR
Abonnieren

Nach Eklat an Gemeinderatsausflug wegen «unsittlicher Inhalte» auf Handy
Visper Gemeinderat wittert «abstruse Kampagne»

Ein Mitglied des Gemeinderats Visp soll im Restaurant La Couronne in Solothurn «unsittliche Inhalte» auf dem Handy angesehen und dem Personal gezeigt haben. Jetzt äussert sich der Betroffene. Er spricht von einem Missverständnis.
Publiziert: vor 24 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Ein Gemeinderatsmitglied aus Visp soll in einem Restaurant unangemessene Inhalte auf dem Smartphone gezeigt haben.

Darum gehts

  • Gemeinderat Visp sieht unsittliche Inhalte im Restaurant, erhält Hausverbot
  • Betroffener spricht von Missverständnis, öffnete unbekannte WhatsApp-Nachricht mit kurzem Filmausschnitt
  • Hausverbot wurde aufgehoben, Gemeinderat beklagt abstruse Kampagne gegen seine Person
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_401.JPG
Tobias BruggmannRedaktor Politik

Der Ausflug des Gemeinderats Visp hat Folgen: Im Restaurant La Couronne in Solothurn soll sich eines der Mitglieder «unsittliche Inhalte» auf dem Handy angesehen und diese zur Schau gestellt haben, während das Personal ihn bediente. Das Hotel sprach ein Hausverbot aus

Jetzt äussert sich der betroffene Gemeinderat in einer Mail an seine Amtskollegen, wie der «Walliser Bote» schreibt. Es handle sich um ein Missverständnis. «Ich hatte eine WhatsApp-Nachricht eines unbekannten Absenders geöffnet, in der sich ein kurzer Filmausschnitt mit nicht standesgemässem Inhalt befand», schreibt er. Das Filmchen habe er umgehend gelöscht und sei dabei vom Personal beobachtet worden. Dies habe «zu einer Fehlinterpretation der Situation geführt».

«Unvorhergesehene Konsequenzen»

Der Gemeinderat schreibt demnach, seit mehreren Tagen werde eine «abstruse Kampagne» gegen seine Person geführt. «Das übereilt erteilte Hausverbot und die aktiv geförderte Falschadressierung haben unvorhergesehene Konsequenzen, die mich in meiner politischen wie auch beruflichen Zukunft massiv belasten, meine persönliche Integrität infrage stellen und meinen weiteren Werdegang nachhaltig gefährden», schreibt der Mann.

Weitere News aus dem Bundeshaus
Der Armee laufen die Heli-Piloten davon
«Ernstes Problem»
Der Armee laufen die Heli-Piloten davon
Initiative geht ohne Gegenvorschlag vors Volk
Abstimmung schon 2026?
Gegenvorschlag zur 10-Millionen-Schweiz abgeschmettert
Der reichste Schweizer hat 37’500’000’000 Franken
Alles zur Juso-Initiative
Der reichste Schweizer hat 37’500’000’000 Franken
Personalmangel bremst Schweizer Polizei – Korps reagieren
«Die Schlafqualität leidet»
Personalmangel bremst Schweizer Polizei – Korps reagieren

Das Hotel hat sich inzwischen entschuldigt, weil der Brief zuerst an die Gemeinde geschickt wurde. Die Vorwürfe seien mittlerweile geklärt und es gäbe keine rechtlichen Konsequenzen. Auch das Hausverbot werde aufgehoben, so der Gemeinderat. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen