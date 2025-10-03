Sorge um zunehmenden Antisemitismus in Europa wächst

Der Terroranschlag auf eine Synagoge in Manchester mit zwei Toten und mehreren Verletzten hat die Debatte über die Sicherheit von Juden in Europa erneut angefacht. Grossbritanniens Premier Starmer und Israels Präsident Herzog warnen vor zunehmendem Antisemitismus.

1/5 Straftaten gegen Juden und jüdische Einrichtungen nehmen zu. Foto: IAN HODGSON

Darum gehts Anschlag auf Synagoge in Grossbritannien sorgt für internationale Besorgnis

Israel fordert entschlossenes Vorgehen gegen antisemitische Hetze und Gewalt

Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Grossbritannien, bei dem am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur zwei Menschen getötet und mehrere verletzt wurden, wächst die internationale Besorgnis. Premierminister Keir Starmer (63) sprach am Abend von einer «Welle des Hasses», die erneut aufgeflammt sei. «Grossbritannien muss sie besiegen», betonte der Labour-Chef nach einer Sitzung des Krisenstabs Cobra in London.

Scharfe Worte kamen aus Israel: Staatspräsident Izchak Herzog (65) warnte vor einem «beispiellosen Ausmass» gewalttätigen Antisemitismus in Grossbritannien und anderen Ländern. Er stellte einen Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg her und mahnte: «Die freie Welt darf nicht zulassen, dass dieser Konflikt gegen das jüdische Volk instrumentalisiert wird.»

Israel fordert «einen Kurswechsel»

Auch Aussenminister Gideon Saar (58) kritisierte die britischen Behörden scharf. Israel erwarte «einen Kurswechsel» und ein entschiedenes Vorgehen gegen antisemitische Hetze. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach den Opfern sein Beileid aus und warnte: «Schwäche gegenüber Terrorismus führt nur zu mehr Terrorismus.»

Laut Polizei steuerte der Angreifer vor der Synagoge ein Auto in eine Gruppe Menschen und attackierte anschliessend Passanten mit einem Messer. Er wurde von Einsatzkräften erschossen. Bei dem mutmasslichen Täter soll es sich um einen 35-jährigen Briten syrischer Herkunft handeln. Drei weitere Personen wurden festgenommen.

«Antisemitismus jeglicher Art muss bekämpft werden»

Auch international löste die Tat Bestürzung aus. UN-Generalsekretär António Guterres (76) nannte den Angriff auf einen «Ort des Friedens» besonders niederträchtig. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) versicherte auf X ihre Solidarität mit den Opfern und forderte: «Antisemitismus jeglicher Art muss bekämpft werden.»

Deutschlands Antisemitismusbeauftragter Felix Klein (57) sprach von einem «erschreckenden Beweis für die tödliche Dimension von Judenhass in Europa». Dass die Tat an Jom Kippur verübt wurde, zeige den grenzenlosen Hass des Täters. Das schnelle Eingreifen der Polizei habe Schlimmeres verhindert, betonte Klein.

Der Anschlag weckt Erinnerungen an Halle: 2019 hatte ein Rechtsextremist am höchsten jüdischen Feiertag versucht, in die Synagoge der Stadt einzudringen. Als er scheiterte, tötete er zwei Menschen.