Vor einer Synagoge in Manchester hat die Polizei einen Mann erschossen. Dieser soll mutmasslich an einer Messer-Attacke beteiligt gewesen sein.

1/4 Vor einer Synagoge in Manchester hat die Polizei einen mutmasslichen Angreifer erschossen. Foto: Screenshot X

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In Manchester ereignete sich gegen 9.31 Uhr lokaler Zeit eine mutmassliche Messer-Attacke vor einer Synagoge.

Wie die Polizei in der englischen Stadt mitteilte, wurde Augenzeugenberichten zufolge ein Auto in eine Gruppe von Menschen gelenkt. Ein Mann wurde zudem durch ein Messer verletzt. Es soll sich dabei um einen Wachmann handeln, berichtet «Sky News». Nach ersten Erkenntnissen gab es insgesamt vier Verletzte.

Weiter schreibt die Polizei auf X, dass ein Mann erschossen wurde. Man geht davon aus, dass es dabei um den mutmasslichen Angreifer handelt. Der Vorfall ereignet sich am jüdischen Feiertag Jom Kippur. Dieser gilt als der höchste jüdische Feiertag.

«Macht es umso furchtbarer»

Der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich entsetzt. «Die Tatsache, dass sich dies an Jom Kippur ereignete, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender, macht es umso furchtbarer», sagte der Labour-Politiker einer Mitteilung zufolge. Berichten zufolge soll Starmer vorzeitig vom Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPC) in Kopenhagen abreisen, um eine Sitzung des nationalen Krisenstabs Cobra zu leiten.

Der Bürgermeister der Metropolregion Manchester, Andy Burnham, sagte der BBC, es handle sich um einen ernsten Vorfall. Die unmittelbare Gefahr scheine aber gebannt zu sein, nachdem die Polizei sehr schnell reagiert habe.







