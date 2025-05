In Paris wurden zwei Synagogen, ein Restaurant und ein Teil des Holocaust-Mahnmals mit grüner Farbe beschmiert. Bürgermeisterin Anne Hidalgo verurteilte die Angriffe scharf. Innenminister Bruno Retailleau äusserte seinen Ekel über die antisemitischen Taten.

Jüdische Einrichtungen in Paris beschmiert

Jüdische Einrichtungen in Paris beschmiert

1/5 Die Agoudas-Hakehilos-Synagoge in Paris wurde mit grüner Farbe beschmiert. Foto: AFP

Darum gehts Antisemitische Angriffe in Paris: Synagogen und Holocaust-Mahnmal beschmiert

Pariser Bürgermeisterin verurteilt Einschüchterungen und erstattet Anzeige

Zwei Synagogen, ein Restaurant und Teile des Holocaust-Mahnmals betroffen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Paris sind in der Nacht zwei Synagogen, ein Restaurant und ein Teil des Holocaust-Mahnmals angegriffen worden. Die Orte seien mit grüner Farbe beschmutzt worden, schrieb die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo (65) auf Instagram. «Ich verurteile diese Einschüchterungen mit aller Kraft», schrieb Hidalgo. Antisemitismus habe keinen Platz in Paris. Sie werde Anzeige erstatten. Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau (64) schrieb auf X von «immensem Ekel angesichts dieser schändlichen Taten, die sich gegen die jüdische Gemeinschaft richten».