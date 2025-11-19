FDP-Chefin Vincenz-Stauffacher und SVP-Chef Dettling geben sich saures. «Frau Vincenz-Stauffacher sollte ihre Brillengläser putzen», stichelte Dettling. Nun reagiert die FDP – und verkauft spezielle Brillenputztücher.

1/4 Die FDP verkauft nun Brillenputztücher in ihrem Onlineshop. Foto: Screenshot

Darum gehts FDP kritisiert SVP für Zoll-Deal-Lob, SVP-Präsident kontert mit Brillenputz-Kommentar

FDP verkauft Brillenputztücher als Reaktion auf SVP-Angriff

44-jähriger SVP-Präsident Marcel Dettling attackiert 58-jährige FDP-Co-Chefin Vincenz-Stauffacher Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Anna Clara Kohler Redaktorin Politik

FDP-Co-Chefin Susanne Vincenz-Stauffacher (58) richtete scharfe Worte an die SVP: Dass die Partei den Schweizer Zoll-Deal mit den USA mit «allen möglichen Superlativen abfeiert», gehöre in den Bereich der Realsatire. Mit «Hellebarden-Klamauk» beschwöre die SVP dagegen die Unabhängigkeit der Schweiz, wenn es um die Zukunft der Bilateralen mit der EU gehe. Zudem kritisierte sie die Aussagen zweier ehemaliger SVP-Präsidenten: Toni Brunner (51) und alt Bundesrat Ueli Maurer (74) hatten eine Abspaltung der EU-kritischen Kantone ins Spiel gebracht.

Gegenüber Blick reagierte SVP-Präsident Marcel Dettling (44) auf diese Aussagen: «Frau Vincenz-Stauffacher sollte ihre Brillengläser putzen.» Die FDP-Co-Präsidentin wolle nur ablenken, sagte er. Nun antwortet wiederum die FDP auf Dettlings Worte – und verkauft in ihrem Onlineshop ab sofort Brillenputztücher!

«Sorgt für klaren Durchblick»

«Sorgt für klaren Durchblick – und poliert bei Bedarf sogar Hellebarden. Perfekt als augenzwinkerndes Geschenk für SVPler», heisst bei der Beschreibung des Produkts.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auf X dankt die Partei gar Dettling für die Inspiration. Einige Exemplare der Tücher werde man ins SVP-Sekretariat schicken. Weiter heisst es: «Ihr könnt beleidigen, so viel ihr wollt – aber von einer Partei, die vorgibt, für Meinungsvielfalt zu stehen, lassen wir Freisinnige uns sicher nicht mundtot machen.» Die SVP solle sich daran gewöhnen, andere Meinungen auszuhalten.

Das Brillenputztuch kostet 9.50 Franken, die Lieferzeit betrage zwei bis drei Wochen. Darauf abgebildet ist neben dem FDP-Logo unter anderem auch eine Schweizerfahne.