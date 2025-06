1/2 Vor der Küste von Celle Ligure, nur wenige Kilometer von Genua entfernt, wurde am Dienstag eine Leiche entdeckt. Foto: shutterstock

Darum gehts Thomas Mazzone, Bruder der Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone, tot im Mittelmeer aufgefunden

Die Todesursache ist unklar

41-jähriger Schweizer starb am 3. Juni vor der Küste von Celle Ligure

Léo Michoud

Am Dienstag wurde Thomas Mazzone (†41) tot im Mittelmeer aufgefunden. Es handelt sich dabei um den Bruder von Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone (37).

Er starb vor der Küste der italienischen Kleinstadt Celle Ligure in Ligurien. Die italienische Presse berichtete, dass der Mann in der Schweiz geboren wurde, aber seit langem in Italien gewohnt habe.

Am Tag nach dem Unglück berichtete das italienische Fernsehen Rai, dass sein Tod, der sich offenbar «beim Schwimmen» ereignete, «durch einen Unfall oder eine zu starke Strömung» verursacht worden sein könnte. Nach Angaben der Medien war der Mann mit seiner Lebensgefährtin unterwegs. Er soll von den Klippen einige Kilometer nördlich der Gemeinde gegangen und nicht mehr zurückgekehrt sein.

Mit dem Helikopter zurückgebracht

Mazzones Leiche wurde in der Nähe des Ufers eines Strandes geborgen, nachdem ein Passant gegen 17.20 Uhr Alarm geschlagen hatte. Feuerwehrtaucher kamen mithilfe der Küstenwache und Pflegekräften zum Einsatz. Ein Rettungshelikopter flog von Genua aus los, um den Mann an Land zu bringen. Die regionale Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die Todesursache zu klären.

Am Donnerstag berichtete die genuesische Zeitung «Il Seccolo XIX», dass es sich bei dem Toten um den Bruder der Präsidentin der Schweizer Grünen handelte. Lisa Mazzone, die von Blick kontaktiert wurde, bittet um Respekt für ihre Privatsphäre und verweist auf den Generalsekretär ihrer Partei.

Generalsekretär Luzian Franzini (29) bestätigte, dass es sich tatsächlich um den Bruder der Genfer Politikerin handelt. Der Verstorbene war in Genf für seine rechten Positionen bekannt.