Das Atomkraftwerk Gösgen fällt für ein weiteres halbes Jahr aus. Dies macht den Energiekonzernen Alpiq und Axpo einen Strich durch die Rechnung.

1/4 Das Atomkraftwerk Gösgen fällt für ein weiteres halbes Jahr aus. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Kernkraftwerk Gösgen verzögert Wiederanfahren, Alpiq und Axpo erwarten Einbussen

Nachweisführungen und Verstärkungsmassnahmen im Speisewassersystem erfordern mehr Zeit

Produktionsausfall von fast 6 Terawattstunden bis Ende Februar 2026 erwartet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Konkret rechnet die Alpiq beim operativen Geschäftsergebnis 2025 mit Einbussen zwischen 140 und 160 Millionen Franken. Die Axpo erwartet einen Minderertrag von 150 bis 170 Millionen Franken, verteilt auf die beiden Geschäftsjahre 2024/2025 und 2025/2026. Dies teilten die beiden Unternehmen am Freitag mit.

Grund dafür ist, dass sich das Wiederanfahren des Atomkraftwerks voraussichtlich um weitere sechs Monate bis Ende Februar 2026 verzögern wird. Alpiq und Axpo sind an dem Werk massgeblich beteiligt.

Rohrbruch könne «praktisch ausgeschlossen» werden

Das AKW ist seit dem 24. Mai nicht mehr am Netz. Der Betreiber wurde damals dazu beauftragt, Nachweise zur möglichen Überlastung im Speisewasser-Rohrleitungssystem zu erbringen. Vor Wiederaufnahme der Produktion ist eine Prüfung und Freigabe durch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) nötig.

«Es hat sich herausgestellt, dass diese Nachweisführungen mehr Zeit in Anspruch nehmen und punktuelle Verstärkungsmassnahmen im Speisewassersystem erforderlich sind», schreibt das AKW nun. Der Zustand der Anlage sei aber gut. Ein Rohrbruch im nicht-nuklearen Teil der Anlage könne dank des guten Zustands der Leitungen für die nächsten Jahrzehnte «praktisch ausgeschlossen» werden.

Entgangener Ertrag von 500 Millionen

Über die gesamte Periode (Ende Juni 2025 bis Ende Februar 2026) wird laut der grössten AKW-Aktionärin Alpiq ein Produktionsausfall von insgesamt fast 6 Terawattstunden erwartet. Der entgangene Ertrag summiere sich für alle Aktionäre zusammen auf gegen 500 Millionen Franken, rund 200 Millionen davon betreffen Alpiq.

Das AKW erzeugt pro Jahr rund 8 Milliarden Kilowattstunden Strom und deckt damit etwa 13 Prozent des schweizerischen Stromverbrauchs ab. Das Atomkraftwerk nahm den kommerziellen Betrieb im Jahr 1979 auf. Hauptaktionär ist Alpiq (40 Prozent), gefolgt von Axpo Power (25 Prozent), der Axpo-Tochter CKW (12,5 Prozent), der Stadt Zürich sowie Energie Wasser Bern (EWB).