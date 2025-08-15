Am 28. September stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Abschaffung des Eigenmietwerts ab. Finanzministerin Karin Keller-Sutter präsentiert die Argumente des Bundesrats vor den Medien. Blick berichtet live.

So positioniert sich der Bundesrat bei der Eigenmietwert-Abstimmung

So positioniert sich der Bundesrat bei der Eigenmietwert-Abstimmung

1/5 Am 28. September stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Abschaffung des Eigenmietwerts ab. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Eigenmietwert-Abschaffung: Volk stimmt am 28. September über Systemwechsel ab

Parlament einigt sich auf kompletten Wegfall und Kompromiss bei Steuerabzügen

Steuerausfall von 1,7 Milliarden Franken, Kantone und linke Parteien dagegen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Céline Zahno Redaktorin Politik

vor 37 Minuten vor 37 Minuten Medienkonferenz um 10.00 Uhr Was sagt der Bundesrat zur Abstimmung des Eigenmietwerts? Finanzministerin Karin Keller-Sutter präsentiert die Argumente heute vor den Medien. Ende des Livetickers

Soll der Eigenmietwert abgeschafft werden? Mehr als sieben Jahre haben National- und Ständerat um den Systemwechsel gefeilscht, der für Hausbesitzer grosse Auswirkungen haben wird. Nun hat am 28. September das Stimmvolk das letzte Wort.

Am Freitag um 10 Uhr tritt Finanzministerin Karin Keller-Sutter (61) vor die Medien und präsentiert die Argumente des Bundesrats. Blick berichtet live.

Einigung in zwei grossen Streitpunkten

Der Eigenmietwert ist ein fiktives Einkommen, das Hauseigentümer zusätzlich zum tatsächlichen Einkommen versteuern müssen. Für die Bürgerlichen ist klar: Dies ist ein alter Zopf und gehört abgeschafft.

Dafür gab es schon mehrere Anläufe, allerdings sind alle gescheitert. Das Parlament hat sich nun in zwei zentralen Streitpunkten geeinigt. Erstens entschied es, dass der Eigenmietwert komplett wegfällt, auch für Zweitliegenschaften. Und auch bei den Steuerabzügen hat man einen Kompromiss gefunden. Ein Teil der Abzüge soll abgeschafft werden, zum Beispiel die Abzüge für Renovationen und Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen.

SP und Grüne dagegen

Keine Freude an der Vorlage haben die Kantone. Die Eidgenössische Steuerverwaltung schätzt den Steuerausfall auf 1,7 Milliarden Franken, ein Grossteil davon würden die Kantone einbüssen. Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) stellt sich deshalb gegen die Reform.

Auch SP und Grüne sind gegen eine Abschaffung. Für sie kommt dies nur infrage, wenn auch möglichst alle Steuerabzüge gestrichen werden. Die jetzige Vorlage genügt ihnen in dieser Hinsicht nicht, zudem sehen sie Mieter und Mieterinnen auf der Verliererseite.