Die ukrainischen Behörden untersuchen einen Korruptionsskandal beim staatlichen Atomkonzern Energoatom. Es geht um Bestechungsgelder in Millionenhöhe, die beim Bau von Schutzvorrichtungen gegen russische Angriffe geflossen sein sollen.

Darum gehts Korruptionsermittlungen bei Energoatom betreffen aktuellen Justizminister Haluschtschenko

Selenski fordert harte Bestrafung der Schuldigen, unabhängig von deren Status

Gruppe soll umgerechnet 80 Millionen Franken an Schmiergeld gewaschen haben

Die Korruptionsermittlungen beim staatlichen ukrainischen Atomkonzern Energoatom gehen mit Durchsuchungen beim ehemaligen Energieminister Herman Haluschtschenko weiter. Dieser ist seit Juli Justizminister.

Sein neues Ministerium in Kiew bestätigte die Massnahmen. «Der Minister unterstützt die Strafverfolgungsbehörden in vollem Umfang, um eine umfassende, objektive und unvoreingenommene Untersuchung zu gewährleisten», hiess es in einer Mitteilung. Das Justizministerium halte sich konsequent «an den Grundsatz der Nulltoleranz gegenüber Korruption». Details zu möglichen Vorwürfen wurden nicht genannt.

Selenski-Vertraute unter Korruptionsverdacht

Das Nationale Antikorruptionsbüro (Nabu) und die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) der Ukraine hatten am Vortag Ermittlungen bei Energoatom bekanntgemacht. Es geht um Bestechungsgelder, die beim Bau von Schutzvorrichtungen um Energieanlagen gegen russische Luftangriffe geflossen sein sollen. Am Dienstag sprach das Nabu von fünf Festnahmen und sieben Verdachtsfällen. Die Gruppe solle etwa 100 Millionen US-Dollar (80 Millionen Franken) an Schmiergeld gewaschen haben.

Die Spuren führen auch zu einem Vertrauten und Geschäftspartner von Präsident Wolodimir Selenski (47) aus dessen Zeiten als Schauspieler. Der Mann soll die Ukraine verlassen haben. Selenski forderte, dass Schuldige ohne Ansehen der Person verurteilt werden sollten.

«Das ist ein Tiefschlag»

Energoatom sprach von einem «Vorfall», der aber keinen Einfluss auf die finanzielle Stabilität des Unternehmens, die Stromproduktion und die Sicherheit der ukrainischen Kernkraftwerke habe. Trotzdem scheint es um den grössten Bestechungsskandal der Ukraine zu Zeiten des Krieges zu gehen. Das in die EU strebende Land gilt trotz Reformen immer noch als einer der Staaten in Europa mit der höchsten Korruptionsanfälligkeit.

«Das ist ein Tiefschlag. Besonders in der heutigen Situation, da wir gegen die Russen kämpfen, die unser Land okkupieren wollen. Und gleichzeitig müssen wir noch gegen Korruption kämpfen», kritisierte der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko (54) im Gespräch mit der deutschen Zeitung «Die Welt».