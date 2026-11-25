Der Bundesrat hat am Mittwoch ein Gesetz für strengere Regeln für Schweizer Unternehmen im Ausland verabschiedet. Gegenüber dem Entwurf wurden unter anderem die Haftungsnormen abgeschwächt.

Darum gehts Der Bundesrat verabschiedet ein strengeres Gesetz als Gegenentwurf zur neuen Konzerninitiative

Initianten forderten strengere Regeln, Wirtschaftsverbände kritisierten den Entwurf als zu streng

Der Bundesrat lockert die Sorgfalts- und Berichtspflichten und schwächt die Haftungsregeln ab

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Die Wirtschaft zittert – zum wiederholten Mal. Im zweiten Anlauf will es die Koalition für Konzernverantwortung schaffen, ihre Forderung nach strengeren Regeln für im Ausland tätige Unternehmen doch noch über die Ziellinie zu bringen. Vor sechs Jahren schaffte die Konzernverantwortungsinitiative zwar knapp das Volksmehr, scheiterte jedoch an den Ständen.

Zwar musste der Bund dennoch nachbessern – mit strengeren Berichterstattungs- und Sorgfaltspflichten für Schweizer Firmen. Den Initiantinnen und Initianten reichte dies nicht. Der erneuten Abstimmung will Justizminister Beat Jans (62, SP) daher ein deutlich strengeres Gesetz entgegensetzen. Am Mittwoch wurde es durch den Gesamtbundesrat verabschiedet.

Klare Fronten in der Vernehmlassung

Im April präsentierte Jans das neue Bundesgesetz über die nachhaltige Unternehmensführung (NUFG) erstmals und gab es in die Vernehmlassung. Dabei griff er die Kernpunkte der Initianten auf, auch wenn in abgeschwächter Form. Und beteuerte, dass die neuen Richtlinien sich mehrheitlich den Transparenz- und Aufsichtsregeln der EU orientieren.

In der Folge offenbarten sich die erwarteten Fronten: Während der Gesetzesentwurf den Initiantinnen und Initianten zu wenig strikt war, sahen die Wirtschaftsverbände den Bogen bereits überspannt. Der Vorschlag gehe nämlich deutlich weiter, als die sogenannten Omnibus-Regelungen der EU, monierten Letztere. Besonders die strengeren Haftungsnormen und die Aufsichtspflichten für Tochterunternehmen im Ausland waren Economiesuisse und Co. ein Dorn im Auge.

Jans brauchte zwei Anläufe

Die lautstarke Kritik aus der Wirtschaft scheint auch im Bundesrat zu Unbehagen geführt zu haben: Justizminister Jans musste mit der Vorlage nämlich zweimal antraben, bis sich seine Amtskolleginnen und -kollegen zufrieden zeigten. Schlussendlich ist die Vorlage nun genau an den Orten herunter temperiert, bei denen die Landesregierung vonseiten der Unternehmensverbände den grössten Widerstand befürchtet.

So sollen zum einen die Sorgfaltspflichten neu «noch risikobasierter» ausgestaltet werden und eine Verletzung auch weniger stark sanktioniert werden, wie der Bundesrat mitteilt. Zum anderen werden auch die Regeln bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung gelockert und die Haftungsnorm auf die bestehenden Regelungen im Obligationenrecht abgeschwächt.

Mit den Abschwächungen will der Bundesrat sich noch deutlicher an den EU-Richtlinien orientieren, wie er selbst beteuert. Jetzt gehe er nur bei der Bekämpfung der Kinderarbeit etwas weiter als der grosse Nachbar. Ob er damit die Schweizer Wirtschaftseliten doch noch überzeugen kann, wird sich zeigen.