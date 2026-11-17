Die Flugblätter zur Umweltverschmutzung durch Glencore dürfen doch verteilt werden. Das hat das Obergericht Zug entschieden. Der Rohstoffkonzern kann den Entscheid ans Bundesgericht weiterziehen.

Darum gehts Die Koalition für Konzernverantwortung wirft Glencore Umweltverschmutzungen durch Minen in Peru vor.

Diese Informationen wollte die Organisation auf Flugblättern verbreiten.

Der Rohstoffkonzern wollte die Kampagne mit rechtlichen Schritten unterbinden.

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

600'000 Flyer hat die Koalition für Konzernverantwortung drucken lassen. Mit den Flugblättern unter dem Titel «Wieder ein Glencore-Skandal: Vergiftete Kinder am Minenhafen» wollte sie auf Umweltverschmutzung durch eine Mine in Peru aufmerksam machen.

Doch noch bevor die Flyer verteilt werden konnten, ging der Rohstoffkonzern gerichtlich gegen die Kampagne vor. Daraufhin untersagte das Zuger Obergericht mit einer superprovisorischen Verfügung die Verbreitung der Flugblätter. Nun wurde Glencore jedoch in die Schranken gewiesen: Das Gericht entschied, dass die Koalition die Flyer doch verteilen darf.

Gesundheitliche Beschwerden bei Anwohner

Die Recherche der Koalition für Konzernverantwortung zeigt, wie Anwohner der peruanischen Hafenstadt Huarmey seit der Metallverarbeitung der Antamina-Mine immer wieder über gesundheitliche Beschwerden berichten. Dazu gehören Hautverfärbungen, Kopf- und Bauchschmerzen, Blut im Urin sowie Krebsfälle. Die Mine gehört zu je einem Drittel den Konzernen Glencore und BHP, die beide ihren Sitz in Baar ZG haben.

Trotz der Beschwerden aus der Bevölkerung wurden die Probleme laut Bericht lange ignoriert. Erst ab 2023 liess man Anwohner testen. Bei fast 200 Personen, darunter viele Kinder, wurden zu hohe Arsenwerte im Urin nachgewiesen.

Glencore argumentiert, dass Antamina nicht für die Verschmutzung verantwortlich ist und der Konzern keine operative Kontrolle über die Mine ausübt. Die Koalition für Konzernverantwortung wirft dem Rohstoffkonzern vor, die Aufklärung über die Umweltverschmutzung durch die Mine verhindern zu wollen.

Recherche überzeugt das Gericht

Das Urteil aus Zug, das Blick vorliegt, hält fest, dass die Koalition für Konzernverantwortung «überzeugend darlegen konnte, dass ein Zusammenhang zwischen dem Betrieb der Antamina-Mine samt Hafenanlage und den gesundheitlichen Beschwerden der in der Region lebenden Menschen besteht, die auf die Verschmutzung der Umwelt mit Schwermetallen und der Exposition gegenüber schädlichen Mengen an Arsen zurückzuführen sind».

Darüber hinaus sei «nicht zu beanstanden, dass die Koalition für Konzernverantwortung im Flyer auf die Beteiligung von Glencore an der Antamina-Mine hinweist». Ebenso erscheine es «angesichts der dokumentierten Missstände» als vertretbar, diese als «Skandal» zu bezeichnen. Die Flyer dürfen folglich ab dem 23. November 2026 verteilt werden. Glencore muss der Koalition für Konzernverantwortung eine Parteientschädigung zahlen.

Der Antikorruptionsexperte Mark Pieth (73) sagt: «Der Persönlichkeitsschutz ist berechtigt. Allerdings muss sich ein Konzern, der sich in den Ruf bringt, Menschenrechte zu verletzen, Kritik gefallen lassen.» Es sei wichtig, dass sich auch Grosskonzerne an die demokratischen Spielregeln hielten. Glencore sollte nun besser die Verhältnisse in Peru verbessern, als die Verteilung der Flyer mit einem Weiterzug zu verzögern.

Glencore wollte sich gegenüber Blick nicht zum Urteil äussern. Der Konzern kann den Entscheid ans Bundesgericht weiterziehen.