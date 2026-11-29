Hat die rechtsextreme Junge Tat die Junge SVP Luzern unterwandert? Zehn Personen wurden aus der Partei geworfen, inklusive Kantonalpräsident. Interne Chats zeigen, wie der Machtkampf eskalierte.

Fabian Eberhard Stv. Chefredaktor SonntagsBlick

In der grössten Jungpartei des Landes eskalieren die Richtungskämpfe. Die nationale Leitung der Jungen SVP um Präsident Nils Fiechter (30) hat gleich zehn Luzerner Mitglieder aus der Partei geworfen, unter ihnen der gesamte Kantonalvorstand. Sie hätten eine «gezielte Unterwanderung» durch die rechtsextreme Gruppierung Junge Tat «orchestriert und vollzogen».

Was ist dran an den Vorwürfen? Blick liegen interne Chatnachrichten vor, die dokumentieren, wie es zur Eskalation kam. Insider berichten von einer von langer Hand geplanten Machtübernahme, die ab 2025 eingefädelt worden sein soll.

Rechtsextreme am «Buurezmorge»

Sicher ist: Schon seit Jahren suchen Exponenten der Jungen Tat die strategische Nähe zur SVP. Immer wieder mit Erfolg: Sie assen Zopf am «Buurezmorge», halfen bei Werbevideos und prägten teils gar das Narrativ der Jungpartei.

Zwar bestreitet die Junge Tat die Putsch-Vorwürfe. Und auch einige SVP-Insider wittern hinter den Parteiausschlüssen weniger inhaltliche Gründe als vielmehr einen Machtkampf zwischen Fiechter und ihm unangenehm gewordenen Parteiexponenten. Tatsächlich deuten die Entwicklungen der letzten Monate aber darauf hin, dass zumindest Sympathisanten der rechtsextremen Gruppierung in die Luzerner Kantonalsektion drängten.

Die radikalen Chats

Hat der rausgeworfene Luzerner Sektions-Chef Joel Bucher eine Unterwanderung orchestriert? «Seit Beginn meiner Präsidentschaft wurde ich wiederholt mit solchen Vorwürfen konfrontiert, ohne dass mir entsprechende Beweise vorgelegt wurden», sagt er.

Rückblende in den Spätsommer 2025: Damals übernahm Bucher das Amt als Kassier und Mitgliederverantwortlicher im Parteivorstand. Kurz darauf begann er damit, neue Leute zu rekrutieren. Mehrere von ihnen stammten aus dem Umfeld der Jungen Tat.

In internen Chats wurde der Ton entsprechend extremer. Bucher und die Neumitglieder fielen mit radikalen Ansichten auf, teilten Propaganda der Identitären Bewegung und rechtsextreme Verschwörungsfantasien. Mindestens ein Mitglied der Jungen SVP Luzern war zu dieser Zeit auch festes Mitglied der Jungen Tat.

Der Putsch

Im März 2026 setzte der neue Kassier zur Machtübernahme an. Wenige Tage vor der Delegiertenversammlung kündigte er eine Kampfkandidatur an. In einem Gruppenchat schrieb er: «Ich habe eine klare Vorstellung davon, wie sich die JSVP Luzern als engagierte Jugendbewegung weiterentwickeln kann. Patriotische Grüsse.»

Die Strategie ging auf. An der Versammlung tauchten die von ihm in die Partei geholten Unterstützer auf. Einige von ihnen besuchten das erste Mal überhaupt einen Anlass der Jungen SVP. Und sie wählten Bucher zum Präsidenten. Den Anführern der Jungen Tat gefiel das. Sie likten entsprechende Posts der Jungen SVP Luzern auf Instagram.

Langjährige Mitglieder hingegen waren konsterniert. Sie sprechen gegenüber Blick von einem «Putsch». Mehrere verliessen die Partei aus Protest.

Die Statutenänderung

Dass sich eine Eskalation anbahnte, wurde spätestens an der Delegiertenversammlung der Jungen SVP Anfang Oktober in Lugano TI klar. Dort änderte die Partei ihre Statuten so, dass die nationale Leitung um Fiechter Mitglieder der kantonalen Sektionen direkt und ohne Begründung ausschliessen kann.

Luzern-Präsident Joel Bucher ahnte wohl, was kommt. In einer Nachricht kündigte er gegenüber seiner Sektion an, dass man an der nächsten Versammlung am 1. Dezember eine Grundsatzerklärung zur kantonalen Eigenständigkeit verabschieden wolle.

Der Rauswurf

Dann ging es Schlag auf Schlag. Am 13. November schickten die aufmüpfigen Luzerner Parteipräsident Fiechter eine anwaltliche Abmahnung, in der sie die Richtigstellung von Vorwürfen wegen einer angeblichen Nähe zur Jungen Tat verlangten. Als Reaktion wurde Präsident Bucher noch am selben Tag aus dem Chat des nationalen Parteivorstands entfernt. Und kurz darauf zusammen mit neun weiteren Mitgliedern aus der Partei geworfen.

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Als Blick diese Woche zu den Vorgängen zu recherchieren begann, platzte am Donnerstagabend eine Medienmitteilung der Jungen SVP Schweiz in die Redaktionsstuben: «Wegen undemokratischer Unterwanderung der parteifremden Drittorganisation Junge Tat: Junge SVP Schweiz schliesst diverse Parteiexponenten der Luzerner Kantonalsektion aus der Jungen SVP aus.»

«Säuberung mit undemokratischen Methoden»

Präsident Nils Fiechter sagt jetzt, die Parteileitung habe sich gezwungen gesehen, «mit aller Härte zu intervenieren». Dass ausgerechnet Fiechter so rigoros durchgreift, überrascht. War er es doch, der sich 2024 konsequent weigerte, sich von der Jungen Tat zu distanzieren, nachdem seine heutige Ehefrau und JSVP-Strategiechefin Sarah Regez (32) einen von der Gruppierung mitorganisierten Vortrag des österreichischen Identitären-Vordenkers Martin Sellner besuchte.

Der Showdown

Der rausgeworfene Sektionspräsident und seine Leute wollen den Ausschluss nicht akzeptieren. Joel Bucher: «Für mich ist dieses Vorgehen eine parteiinterne Säuberung mit undemokratischen Methoden.» Nils Fiechter sei als Präsident der Jungen SVP Schweiz «untragbar geworden». Man prüfe juristische Schritte gegen ihn.

Zum Showdown könnte es nun am Dienstag kommen: Die nationale Parteileitung will an einer ausserordentlichen Generalversammlung am Dienstag Ersatzwahlen für den rausgeworfenen Kantonalvorstand durchführen. Die geschassten Luzerner halten ebenfalls an der Generalversammlung fest: Diese werde am Dienstag wie geplant stattfinden.