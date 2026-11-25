Eigentlich sollte jeder zweite ukrainische Geflüchtete einen Job haben, sofern er seit drei Jahren hier ist. Nun zeigt sich, dass SP-Bundesrat Beat Jans die Zielvorgabe wohl auch dieses Jahr nicht schafft.

Darum gehts Rund 75’000 Ukrainerinnen und Ukrainer verfügen derzeit über Schutzstatus S, rund 48’000 sind im erwerbsfähigen Alter

Die Erwerbstätigenquote bei jenen, die seit drei Jahren hier sind, lag Ende Oktober 2026 bei 48,6 Prozent – und damit knapp unter der 50-Prozent-Zielvorgabe

Zwischen den Kantonen gibt es grosse Unterschiede

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Rund 75'000 ukrainische Geflüchtete mit Schutzstatus S leben derzeit in der Schweiz. Davon 48'000 Personen im erwerbsfähigen Alter von 18 bis 64 Jahren, welche möglichst rasch in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Zumindest 50 Prozent jener Personen, die seit mindestens drei Jahren in der Schweiz sind, sollen einem Erwerb nachgehen. Eine Zielvorgabe, welche SP-Bundesrat Beat Jans (62) eigentlich bereits per Ende 2025 erreichen wollte.

Doch nun zeichnet sich ab, dass der Migrationsminister erneut am Ukrainer-Jobziel vorbeischrammt. Knapp 19'000 Ukrainer – 39 Prozent der Erwerbsfähigen – hatten per Ende Oktober einen Job. Bei jenen, die schon länger als drei Jahre in der Schweiz sind, stieg die Erwerbsquote seit Jahresbeginn von 46 auf 48,6 Prozent. In seiner Drei-Monats-Prognose rechnet das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit einem nur kleinen Anstieg auf 49,4 Prozent per Ende Jahr. Damit wird Jans' Ziel hauchdünn verfehlt.

Das SEM hofft, dass die 50-Prozent-Hürde doch noch geknackt wird. Schon mehrmals hat es dies in seinen monatlichen Einschätzungen prognostiziert. Erstmals sollte im Mai die Limite übertroffen werden, per September wurden gar 51,4 Prozent erwartet – in der Realität blieb die Quote aber immer zwei, drei Prozentpunkte darunter.

«Erwerbstätigenquote steigt stetig»

«Die Erwerbstätigenquote entwickelt sich kontinuierlich positiv und steigt stetig», betont SEM-Sprecherin Magdalena Baker gegenüber Blick. Die Entwicklung hänge aber von verschiedenen Faktoren ab und verlaufe deshalb nicht überall gleich schnell. Die Gründe dafür seien vielfältig und stünden häufig in Zusammenhang mit den jeweiligen Gegebenheiten des lokalen Arbeitsmarktes in den Kantonen.

«In Grenzkantonen kann es in bestimmten Branchen und bei geringeren Qualifikationsanforderungen schwieriger sein, einen Job zu finden, da dort eine höhere Konkurrenz durch Grenzgänger besteht», erklärt Baker. «In Kantonen mit einer durchschnittlich höheren Arbeitslosigkeit ist es anspruchsvoller einen Job zu finden. Die Branchenstruktur spielt auch eine Rolle.»

Die Anforderungen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt seien relativ hoch, führt sie weiter aus. «Personen, welche eine Landessprache gut sprechen und relevante Berufserfahrungen mitbringen oder erwerben, finden meist schneller einen Job.»

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Grosse kantonale Unterschiede

Zwischen den Kantonen tun sich denn auch Gräben auf, was die Arbeitsmarktintegration betrifft. In 16 Kantonen ist mehr als jeder zweite Ukrainer erwerbstätig. Per Ende Oktober liegen die Kantone Appenzell Innerrhoden (76,3 Prozent), Obwalden (69,2 Prozent), Nidwalden und Uri (je 67,1 Prozent) auf den vorderen Rängen, von den grossen Kantonen schneidet der Aargau mit 62,5 Prozent Erwerbsquote am besten ab.

Obwohl Kantone mit einer höheren Arbeitslosigkeit eine tiefere Ukrainer-Quote zu erfüllen haben, verpassen sechs Kantone selbst diese Vorgabe: Aufgrund seiner Arbeitslosenquote per Ende Oktober hätte der Kanton Genf 26,1 Prozent erreichen sollen, schaffte aber nur 25,6 Prozent – und ist damit das absolute Schlusslicht. Knapp unter der Zielvorgabe liegen auch Neuenburg mit 31,6 statt 33,8 Prozent und Schaffhausen mit 43 statt 43,1 Prozent.

Drei Kantone segeln derzeit gar mehr als 5 Prozentpunkte an ihrer Zielvorgabe vorbei: Das Wallis mit 36,2 statt 41,5 Prozent, Freiburg mit 38,4 statt 47,7 Prozent und das Tessin mit nur 27 statt 44,6 Prozent.

Bund macht Druck

Die drei Letzteren müssen damit rechnen, dass der Bund mehr Druck ausübt, wenn sie die Abweichung bis Ende Jahr nicht unter 5 Prozentpunkte verringern. Bei einer derart grossen Differenz gilt die Vorgabe offiziell als nicht erreicht. «Kantone, welche die Zielvorgabe nicht erfüllen, müssen einen Massnahmenplan umsetzen, um die Quote zu steigern», erklärt Baker. Und: «Kantone, welche das Ziel wiederholt verfehlen, müssen ihr System extern evaluieren lassen.» Im Rahmen dieser Evaluation würden die Ursachen im Einzelfall vertieft untersucht. Damit könnten Massnahmen erarbeitet werden, um die Arbeitsmarktintegration weiter zu verbessern.

Der Bund sieht sich aber auch selber in der Pflicht. So will er allgemein die Zusammenarbeit mit den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) weiter verbessern. Die SEM-Sprecherin verspricht: «Wir können uns verbessern und bleiben dran.»