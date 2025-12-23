DE
FR
Abonnieren

Initiative eingereicht
Stimmbevölkerung soll über Atomwaffenverbot entscheiden

Das Stimmvolk soll über den Beitritt der Schweiz zum Atomwaffenverbotsvertrag entscheiden. Dafür hat die Allianz für ein Atomwaffenverbot am Dienstag 135'000 Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht.
Publiziert: 12:27 Uhr
Kommentieren
Mit Friedensfahnen und Transparenten ausgerüstet, reichte die Allianz für ein Atomwaffenverbot am Dienstag 135'000 Unterschriften für eine Volksinitiative bei der Bundeskanzlei ein.
Foto: PETER SCHNEIDER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweiz solle endlich dem Uno-Atomwaffenverbotsvertrag beitreten, findet eine Allianz aus SP, Grünen, EVP und zahlreichen Organisationen, darunter die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (Gsoa), Greenpeace, Terres des hommes sowie das internationale Bündnis zur Abschaffung von Atomwaffen (Ican).

Die 135'000 Unterschriften setzten ein starkes Zeichen für die Abrüstung, sagte Noemi Buzzi von der Gsoa in Bern vor den Medien. Aktuell würden nukleare Drohungen wieder salonfähig. Laut Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone liegt die richtige Antwort auf Atomwaffen in ihrer Ächtung und Abschaffung.

Bundesrat ignoriere Parlamentsauftrag

Das Initiativkomitee betonte die humanitäre Verantwortung der Schweiz. Der Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag sei «längst überfällig», hielt der Zürcher SP-Nationalrat Fabian Molina fest. «Unsere Glaubwürdigkeit schwindet, wenn die Schweiz beim Thema Atomwaffen kneift», sagte er in Richtung Bundesrat. Die Landesregierung ignoriere den Parlamentsauftrag seit mehreren Jahren.

Mehr zu Atomwaffen
Mehrheit unterstützt Schweizer Beitritt zu Atomwaffenverbotsvertrag
Bundesrat sperrt sich
Mehrheit in der Schweiz für Atomwaffenverbot
Trump wirft China und Russland heimliche Atomwaffentests vor
Nach US-Ankündigung
Trump wirft China und Russland heimliche Atomwaffentests vor
USA wollen Atombomben ohne nukleare Explosionen testen
Nach Trumps Atomwaffen-Schock
USA wollen Atombomben ohne nukleare Explosionen testen
Demo gegen nukleares Wettrüsten: Aktivisten mit Putin/Trump-Masken am 1. Februar in Berlin.
Kalter Krieg 2.0?
Russland beendet Plutonium-Entsorgungsvertrag mit USA

Im März 2024 lehnte der Bundesrat die Unterzeichnung des Vertrags erneut ab. Seine Wirkung sei gering, da ihn die meisten westlichen und europäischen Länder nicht anerkennen würden, so die Begründung damals. Es sei zielführender, wenn sich die Schweiz im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags (NPT) für eine Welt ohne Kernwaffen einsetze.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen