Der US-Präsident Donald Trump hatte letzte Woche überraschend angekündigt, wieder Tests mit Atomwaffen durchführen zu wollen. Jetzt wirft seinen grossen Rivalen China und Russland vor, solche Atomtests im Geheimen durchgeführt zu haben.

Donald Trump wirft Russland und China heimliche Atomwaffentests vor.

Letzter US-Atomwaffentest fand 1992 statt, Moratorium seitdem in Kraft

Nach seiner unerwarteten Ankündigung einer Wiederaufnahme von Atomwaffentests hat US-Präsident Donald Trump (79) Russland und China heimliche derartige Tests vorgeworfen. «Russland nimmt Tests vor, China nimmt Tests vor, aber sie sprechen nicht darüber», sagte Trump in einem am Sonntag (Ortszeit) ausgestrahlten Interview mit dem Sender CBS. Das Aussenministerium in Peking stritt daraufhin chinesische Atomtests ab.

«Man weiss nicht unbedingt, wo sie testen. Sie testen weit unter der Erde, wo die Menschen nicht genau wissen, was bei den Tests vor sich geht», fügte Trump in dem CBS-Interview hinzu. Auch in Nordkorea und Pakistan würden Tests vorgenommen. «Ich möchte nicht das einzige Land sein, das keine Tests durchführt», betonte der US-Präsident.

Auch USA plane Atomtests

Trump hatte am Mittwoch die Wiederaufnahme von Atomwaffentests angekündigt und damit international Sorge und Verwirrung ausgelöst. Experten rätseln darüber, ob der Präsident womöglich Tests zum Abschuss von Waffensystemen meint, die mit Nuklearsprengköpfen bestückt werden können, also etwa ballistische Raketen.

Energieminister Chris Wright (59) erklärte, er glaube, dass lediglich «Systemtests» geplant seien. «Es handelt sich nicht um nukleare Explosionen», sagte Wright am Sonntag dem Sender Fox News. Es würden alle Teile einer Atomwaffe getestet, ohne jedoch einen nuklearen Sprengsatz zu zünden.

China weist Vorwürfe zurück

Derweil stritt das Aussenministerium in Peking chinesische Atomwaffentests ab. Als «verantwortungsvoller Atomwaffenstaat» habe China «immer» eine «nukleare Selbstverteidigungsstrategie» verfolgt und sich «an seine Verpflichtung zur Aussetzung von Atomtests gehalten», sagte Ministeriumssprecherin Mao Ning (52) am Montag vor Journalisten in Peking.

Trump hatte die Wiederaufnahme der Atomwaffentests unmittelbar vor seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping (72) in Südkorea am Donnerstag angekündigt. Nach dem Treffen äusserte Peking Besorgnis über Trumps Ankündigung. Ein Sprecher des chinesischen Aussenministeriums sagte in der vergangenen Woche, Peking hoffe, dass die USA die Verpflichtungen aus dem umfassenden Atomteststoppabkommen und ihr Bekenntnis zum Verbot von Atomtests «ernsthaft einhalten».

«Nicht-nukleare» Tests in Russland

Russland erklärte mit Blick auf seine jüngsten Waffentests, diese seien «nicht nuklear» gewesen und drohte für den Fall einer Wiederaufnahme von US-Atomtests eine «entsprechende» Reaktion an.

Die Vereinten Nationen erklärten am Donnerstag, dass derzeit die nuklearen Risiken bereits «alarmierend hoch» seien und derartige Tests «unter keinen Umständen» erlaubt werden könnten.

Erste Tests seit 1992

In dem CBS-Interview antwortete der US-Präsident auf die Frage, ob erstmals seit 1992 wieder eine Atomwaffe in den USA zur Explosion gebracht werden soll: «Ich sage, dass wir Atomwaffen testen werden, so wie es andere Länder auch tun, ja.»

Der letzte US-Waffentest mit nuklearen Sprengköpfen erfolgte im Jahr 1992 im US-Bundesstaat Nevada, woraufhin der damalige US-Präsident George H. W. Bush Senior (1924–2018) ein Moratorium verhängte, das alle US-Regierungen seither übernommen hatten.

Atomwaffenverbot gekippt?

Unter Präsident Bill Clinton (79) von den Demokraten unterzeichneten die USA 1996 zudem den Vertrag über das umfassende Verbot von Atomtests (CTBT), der alle Explosionstests international verbietet. Die USA haben den Vertrag allerdings wie China nicht ratifiziert, auch deshalb ist er nie in Kraft getreten. Russland machte seine Ratifizierung 2023 unter Präsident Wladimir Putin (73) rückgängig – was die USA scharf kritisierten. Das einzige Land, das bekanntermassen Atomwaffen testet, ist Nordkorea.