Wer hätte gerne eine Schweizerin oder einen Schweizer in seinem Freundeskreis? Je nach Land fällt die Antwort ganz anders aus. Dies zeigt eine internationale Umfrage. Manche mögen uns sehr, andere wollen eher keine Schweizer Freunde.

Wo Schweizer als Freunde heiss begehrt sind – und wo weniger

Wo Schweizer als Freunde heiss begehrt sind – und wo weniger

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer sind als potenzielle enge Freunde international gefragt

In Deutschland erreicht die Schweiz Rang 2, in Italien nur Rang 18

Insgesamt schafft es die Schweiz auf Rang 4 von 50 Nationen

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

Keine Schweizerin ist wie die andere, kein Schweizer wie der andere. Logisch. Ein bestimmtes Bild von uns gibt es trotzdem, ohne Klischees geht es kaum. Aber taugen wir auch als Freunde? Und wer hätte uns gerne im engsten Kreis? Eine repräsentative Befragung in 20 Ländern liefert überraschende Antworten.

Dahinter steckt der «Anholt Nation Brands Index». Dieser misst, wie Länder anderswo wahrgenommen werden. Einer seiner Indikatoren fragt, ob man gerne eine Person aus dem jeweiligen Land als engen Freund hätte.

Spitzenplatz bei den Deutschen

Das tönt etwas nach einer Spielerei, der Index hat aber einen offiziellen Stellenwert. In Bundesbern schaut man da genau hin: Das Aussendepartement nutzt die Ergebnisse, um zu beobachten, welches Bild die Schweiz im Ausland abgibt.

Wer hätte gerne eine Schweizerin oder einen Schweizer als enge Freundin oder engen Freund? | Created with Datawrapper

Wo also kommen Schweizerinnen und Schweizer im inoffiziellen Freundschafts-Ranking gut an – und wo weniger? Aktuell ganz vorne bei diesem Indikator: Deutschland. Dort erreicht die Schweiz bei der Frage nach potenziell engen Freunden Rang 2 von 50 (auch sonst ist unser Land bei den Deutschen hoch im Kurs).

Gute Plätze in Lateinamerika

Auch in Lateinamerika kommen Schweizerinnen und Schweizer als gute Freunde gut an. Brasilien und Mexiko setzen uns auf Rang 3, Argentinien auf Rang 4. Ebenfalls auf Platz 4 landet die Schweiz in Kanada, Südkorea und der Türkei. Unsere französischen Nachbarn setzen uns auf Rang 5.

Danach wird es etwas komplizierter. In Saudi-Arabien erreicht die Schweiz Rang 7, in Australien, Indien, Polen und Russland jeweils Rang 8. Japan und Südafrika setzen uns auf Platz 10, China auf Platz 11 und Grossbritannien auf Platz 12.

Weniger Schweiz-Euphorie bei Italienern

Wo müssten Schweizerinnen und Schweizer beim Glas Wein oder Bier vielleicht etwas mehr Überzeugungsarbeit leisten? Schweden setzt uns auf Rang 14, die USA auf Rang 15. Das Schlusslicht unter den 20 Befragungsländern ist ausgerechnet unser südlicher Nachbar: In Italien landet die Schweiz bei der Freundschaftsfrage nur auf Rang 18!

Die Schweiz schneidet im Index insgesamt zwar auch in Italien gut ab. Auffällig schwach fällt dort aber die Bewertung der Schweizer Bevölkerung aus, wie das EDA in einem Bericht selbst festhält. Die Frage nach der Freundschaft ist einer von drei Indikatoren dafür. Daneben wird bewertet, wie freundlich und einladend die Menschen eines Landes wahrgenommen werden und ob die Befragten eine gut qualifizierte Person aus diesem Land beschäftigen würden.

Über alle 20 Befragungsländer hinweg schafft es die Schweiz beim Indikator Freundschaft im Index schliesslich als kleine Nation auf den starken 4. Rang. Und selbst dort, wo wir am wenigsten gefragt sind, sieht es nicht völlig düster aus: Nirgendwo fallen Schweizerinnen und Schweizer aus der Top-20-Liste der 50 bewerteten Nationen. Auch das Schlusslicht Italien setzt uns mit Rang 18 noch in die obere Hälfte. International sind wir somit ziemlich gut im Geschäft – als ziemlich beste Freunde.

So funktioniert die Erhebung: Der «Anholt Nation Brands Index» misst die Reputation von 50 Staaten. Für die Ausgabe 2025 wurden im Sommer des vergangenen Jahres in 20 Ländern jeweils rund 2000 repräsentativ ausgewählte Personen befragt; die Detailergebnisse werden jeweils im Folgejahr publiziert. Die Schweiz gehört zu den 50 bewerteten Staaten, nicht aber zu den 20 Ländern, in denen die Befragung durchgeführt wurde.