In der Waadt

Ein Wolf. (Symbolbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Darum gehts Wölfe töten zehn Schafe in der Waadt

Erster Wolfsangriff auf Herde im Jahr 2025

Drei Tiere des Rudels bereits geschossen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der Waadt haben ein oder mehrere Wölfe zehn Schafe gerissen. Der Angriff ereignete sich in der Nacht auf Dienstag in Valeyres-sous-Rances im nördlichen Teil des Kantons. Es handle sich um den ersten Wolfsangriff auf eine Herde im Jahr 2025, teilte der Kanton mit.

Bislang hatten die Behörden seit dem 7. Januar nur vereinzelte Luchsangriffe registriert, insbesondere im Lavaux und im Chablais. Dies geht aus der vom Kanton regelmässig aktualisierten Tabelle der Raubtierangriffen auf Nutztiere hervor. Der letzte Angriff, der dem Wolf zugeschrieben wurde, fand am 14. November 2024 statt.

Drei Tiere des Rudels schon geschossen

Der Kanton Waadt hatte im vergangenen Sommer zum ersten Mal angekündigt, ein ganzes Wolfsrudel eliminieren zu wollen. Im August schickten die Behörden ein Gesuch nach Bern, um sieben Tiere des Rudels am Mont Tendre zu erlegen.

Das Rudel, das für drei Viertel der Angriffe im Waadtländer Jura verantwortlich ist, gilt als problematisch. Drei Tiere dieses Rudels wurden bislang geschossen.