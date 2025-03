Drei Wölfe in Nesslau SG bei Schulbus-Haltestelle gesichtet

Am Freitag hielten sich offenbar drei Wölfe in der Nesslauer Laad im Toggenburg SG auf. Laut Mitteilung dreier SVP-Kantonsräte wurden die Wölfe in unmittelbarer Nähe eines Einfamilienhauses gesichtet.

In Nesslau SG sind am Freitag drei Wölfe gesichtet worden. SVP-Kantonsräte fordern ihren Abschuss. Foto: Fredy Louis/PD

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Wölfe hätten sich um sieben Uhr morgens auch bei einer Haltestelle des Schulbusses aufgehalten, heisst es in der Mitteilung weiter. Die SVP-Kantonsräte Fredy und Ivan Louis sowie Lukas Huber wollen in der Frühjahrssession, die am Montag beginnt, einen dringenden Vorstoss eingeben, der die Wölfe zum Abschuss freigibt.

Gemäss Website des Kantons St. Gallen gab es in der letzten Woche diverse Wolfssichtungen, unter anderem am Donnerstag in Mels und am Dienstag in Flums sowie in Wildhaus-Alt-St. Johann.