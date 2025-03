In Appenzell kursieren Fotos von zwei Wölfen

In Appenzell wurden am Samstag Fotos von zwei mutmasslichen Wölfen aufgenommen. Der Kanton Appenzell Innerrhoden fordert Tierhalter auf, ihre Tiere mit Herdenschutzmassnahmen zu schützen. Die Echtheit der Bilder ist noch unbestätigt.

In Appenzell sind am Samstag mutmasslich zwei Wölfe gesichtet worden. (Symbolbild) Foto: Philipp Schulze

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In Appenzell sind am Samstag Fotos von zwei mutmasslichen Wölfen gemacht worden. Die Tierhalterinnen und Tierhalter werden angehalten, ihre Tiere mit Herdenschutzmassnahmen zu schützen, schrieb der Kanton Appenzell Innerrhoden am Montag in einer Mitteilung.

Die eher unscharfen Bilder von zwei auf der Strasse im Gebiet Schaies entlang gehenden Tieren machten seit Samstag die Runden auf Sozialen Medien, erklärte Heike Summer, Leiterin des kantonalen Amts für Umwelt, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Durch wen und wann die Bilder aufgenommen worden sind, sei bisher nicht unbekannt.

Die Richtigkeit der Sichtung sei deshalb nicht bestätigt, so Summer weiter. Man nehme aber die über Umwege erhaltenen Fotos ernst. Auf dem Kantonsgebiet müsse jederzeit mit dem Auftauchen von Wölfen gerechnet werden. Sichtungen seien laut Mitteilung unverzüglich der Wildhut oder der Kantonspolizei zu melden.