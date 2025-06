Die grüne Nationalrätin Aline Trede möchte im kommenden Jahr zu den Regierungsratswahlen im Kanton Bern antreten. Die 41-jährige Fraktionspräsidentin hat ihre Ambitionen am Dienstag bekannt gemacht.

Grünen-Fraktionschefin Trede will Regierungsrätin werden

Die Grüne Nationalrätin Aline Trede hätte Lust auf ein Regierungsamt im Kanton Bern. (Archivbild) Foto: PETER KLAUNZER

Die Stadtbernerin ist seit Jahren politisch aktiv. Unter anderem gehörte sie 2004 zu den Mitgründenden der Jungen Grünen Schweiz. 2013 schaffte sie den Sprung in den Nationalrat, verlor ihren Sitz jedoch 2015 wieder.

2018 rutschte Trede für die in den Berner Regierungsrat gewählte Christine Häsler in den Nationalrat nach. Seit 2020 ist sie Fraktionspräsidentin der Grünen Fraktion der Bundesversammlung. Häsler tritt im kommenden März nicht mehr zu den Regierungsratswahlen an. Für ihren Sitz interessieren sich mehrere Grüne, Trede ist die bekannteste von ihnen. Die Parteibasis wird entscheiden, wen sie auf den Schild hebt.

Mehrere Kandidaten

Vor ihr haben bereits der Schwarzenburger Gemeindepräsident Urs Rohrbach, der Meiringer Grossrat Beat Kohler, die Bieler Gemeinderätin Lena Frank und der Bernjurassier Cyprien Louis ihr Interesse angemeldet. Die Parteibasis wird entscheiden, wen sie auf den Schild habt.

Die Berner Kantonsregierung ist seit 2016 in bürgerlicher Hand. Die SVP hat 2 Sitze, FDP und Mitte je 1. Auf der rotgrünen Seite hat die SP 2 Sitze und die Grünen 1.