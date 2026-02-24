Im vergangenen Mai haben sich SVP-Nationalrat Mike Egger und FDP-Politikerin Lisa Vincenz das Ja-Wort gegeben. Jetzt ist das erste Kind unterwegs.

Im August ist es so weit

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mike Egger und Lisa Vincenz erwarten im August ihr erstes Kind

Vincenz’ Grossvater dachte kurzzeitig ans Enterben wegen der Beziehung

Das Paar heiratete standesamtlich im Mai 2025 in der Schweiz

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Die Gerüchteküche im Bundeshaus brodelte bereits. Jetzt ist es offiziell: SVP-Nationalrat Mike Egger (33) und die FDP-Politikerin Lisa Vincenz (31) werden zum ersten Mal Eltern.

«Wir freuen uns wahnsinnig!», sagt Egger und witzelt: «Auch wenn wir dann mit noch weniger Schlaf auskommen müssen.» Das Kind sei geplant gewesen. «Schön, hat es so rasch geklappt!» Im August soll es so weit sein. Ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, bleibt noch ein Geheimnis.

Im vergangenen Mai hatte das Paar standesamtlich geheiratet, die grosse Feier ist für dieses Jahr geplant. Nun gibt es dafür gleich mehrere Anlässe.

Vincenz ist die Tochter von FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher (59) – damit sitzen Schwiegersohn und Schwiegermutter gemeinsam im Nationalrat. Neben ihrer Tätigkeit als Anwältin und Notarin arbeitet Vincenz auch als persönliche Mitarbeiterin ihrer Mutter.

«Haben gleich gewusst, dass es mit uns matcht»

Mit Blick sprachen Vincenz und Egger vor ein paar Monaten über ihre Liebe. Flüchtig gekannt haben sich die beiden schon eine Weile, richtig gefunkt hat es aber erst unter der Bundeshaus-Kuppel. «Nach dem ersten Date ging es rassig zwischen uns», sagte Vincenz. «Wir haben gleich gewusst, dass es mit uns matcht.»

Sie sagen von sich selbst, sie passten zueinander wie die Faust aufs Auge – da spiele die Parteigrenze keine Rolle. Anfangs sorgte die parteiübergreifende Liebe in Vincenz’ Familie jedoch für Stirnrunzeln – ihr Grossvater dachte sogar kurzzeitig ans Enterben, erzählte Vincenz schmunzelnd.

Politisch stehen sich besonders Schwiegersohn Egger und Schwiegermutter Vincenz-Stauffacher im Nationalrat auch mal gegenüber. Prominentestes Beispiel: Bei der Debatte zur Individualbesteuerung vertritt Vincenz-Stauffacher die Initiative der FDP Frauen, Egger ist skeptisch. Die Freude über den Familienzuwachs aber wird das in den Hintergrund drängen.