1/5 Der SVP-Nationalrat und die FDP-Politikerin sind seit einem Jahr zusammen. Nun haben sich die beiden verlobt. Foto: Thomas Meier

Auf einen Blick SVP-Nationalrat Mike Egger und FDP-Frau Lisa Vincenz haben sich verlobt

Egger und Vincenz' Mutter verstehen sich gut, trotz politischer Differenzen

Vincenz' Grossvater wollte sie anfangs wegen der Beziehung enterben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Céline Zahno Redaktorin Politik

Gefunkt hat es unter der Bundeshauskuppel: Lisa Vincenz (29), Co-Präsidentin der St. Galler FDP-Frauen, und SVP-Nationalrat Mike Egger (32) haben sich vor einem Jahr ineinander verliebt.

Danach ging es schnell zwischen den beiden, wie Vincenz kürzlich zu Blick sagte. «Wir haben gleich gewusst, dass es mit uns matcht.» Sie würden zusammenpassen wie die Faust aufs Auge, sagen die Verliebten von sich.

Ring glitzert in der Sonne

Auch der Heiratsantrag liess nicht lange auf sich warten. «Ja, es stimmt. Ich habe Lisa vor ein paar Tagen gefragt», bestätigt Egger gegenüber CH Media. Vincenz ergänzt: «Ich habe sofort Ja gesagt. Wir freuen uns.»

Die beiden hätten die Verlobung nicht an die grosse Glocke hängen wollen. Ein Foto der beiden am Ski-Weltcup in Adelboden deutete allerdings auf eine Verlobung hin: An Lisa Vincenz' Finger glitzerte ein Ring in der Sonne.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Grossvater wollte Vincenz enterben

Auch Eggers Nationalratskollegin Susanne Vincenz-Stauffacher (57) dürfte sich freuen: Sie ist die Mutter von Lisa Vincenz. Egger und Vincenz-Stauffacher verstehen sich blendend – wenn man aber am Zmorgetisch das Thema EU anschneide, «dann haben wir eine Arena 2.0 im Pyjama», erzählte Vincenz.

Nicht bei allen Mitgliedern der FDP-Familie hatte es das Paar so einfach: Der Grossvater wollte Vincenz am Anfang wegen der Beziehung zu Egger enterben. Als er Egger dann persönlich kennengelernt habe, sei das aber schnell wieder vergessen gewesen.