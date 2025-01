FDP-Nationalrat Matthias Jauslin wechselt zur GLP

Nationalrat Matthias Jauslin wird Teil der GLP-Fraktion. Der Aargauer hat seinen Wechsel am Donnerstagmorgen bekanntgegeben.

1/5 Matthias Jauslin wechselt in die GLP-Fraktion. Der Entscheid sei lange gereift. Foto: keystone-sda.ch

Wie der Aargauer FDP-Nationalrat Matthias Jauslin (62) erklärt, sei der Entscheid über eine «lange Zeitspanne» gereift. Den Willen, gewisse Themen progressiv anzupacken, erkenne er bei der FDP nicht mehr.

«Wir teilen dieselben Haltungen und Werte», heisst ihn Fraktionspräsidentin Corina Gredig (37) willkommen. Für Gredig mache Matthias Jauslin (62) mit seinem Engagement glaubwürdig vor, dass man ökologische Themen mit liberalen Ansätzen vorwärtsbringen könne. «Mit seinem Knowhow und seiner besonnenen Art ist Jauslin eine Verstärkung für die GLP», sagt sie.

Jauslin wird zwölfter GLP-Parlamentarier im Bundeshaus

Parteipräsident Jürg Grossen (55) ergänzt: «Als progressiver Unternehmer, langjähriger Energie- und Verkehrspolitiker passt Matthias Jauslin gut zu uns. Wir freuen uns, dass ein liberaler Geist und verantwortungsvoller Politiker wie er in der GLP seine neue Heimat findet.» Die lösungsorientierte Art und Weise, wie die Grünliberalen politisieren und unsere Bereitschaft, heute die Verantwortung für die Generationen von morgen zu übernehmen, entspreche der Haltung von Nationalrat Jauslin.

Die GLP-Fraktion zählt neu elf Nationalrätinnen und -räte sowie mit Tiana Moser (45) eine Ständerätin.

FDP-Burkart nicht überrascht

Jauslin hatte die FDP nicht vorgängig zum Gespräch getroffen, sondern diese lediglich «postalisch» über seinen Parteiwechsel informiert, heisst es in Jauslins Medienmitteilung.

Der FDP-Präsident zeigte sich am Donnerstag trotzdem nicht sonderlich überrascht: «Angesichts der Tatsache, dass Juslin oft anders abgestimmt hat als die Fraktion, bin ich nicht überrascht» so Thierry Burkart (49) zu Blick. «Ich hätte es begrüsst und es wäre nur konsequent gewesen, wenn er den Wechsel vor den eidgenössischen Wahlen vollzogen hätte», so Burkart weiter.

Den Vorwurf, dass sich die FDP zu wenig für den Klimaschutz einsetze, lässt er nicht gelten: «Ich und die FDP haben das Klimaschutz- und das Stromgesetz befürwortet.» Doch die Partei sei nicht dafür, «dass immer mehr Subventionen in den Klimaschutz fliessen» so der FDP-Präsident weiter.

Nicht der erste Wechsel zur GLP

Jauslin ist nicht der erste Nationalrat, der während laufender Legislatur die Partei wechselt. Bereits 2019 entschied sich etwa der damalige Zürcher Nationalrat Daniel Frei (45), von der SP zur GLP zu wechseln. Kurz zuvor wechselte auch die ehemalige Nationalrätin und heutige Zürcher Kantonsrätin Chantal Galladé (52) die Farben.

Zwischen der FDP und der GLP gab es in der Vergangenheit ebenfalls bekannte Wechsel. Für grosse Aufruhr sorgte der GLP-Austritt der Zürcherin Isabel Garcia (61), die 2023 kurz nach ihrer Wiederwahl als Kantonsrätin zur FDP wechselte.