Zentrale Themen des Treffens sind: Wirtschaft, Sicherheit, ihre Rolle als Gaststaaten und Westbalkan-Lage

Anna Clara Kohler Redaktorin Politik

Am heutigen Donnerstag führt die erste Auslandsreise von Bundespräsident Guy Parmelin (66) im Präsidialjahr traditionellerweise nach Wien. Dort besucht er den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen (81) und weitere Vertreter Österreichs.

Auf das Treffen bereitete sich Van der Bellen auch auf der Social-Media-Plattform Tiktok vor. Dort veröffentlichte der österreichische Präsident ein sympathisches Video, in dem er auf einen Clip der Schweizer Influencerin «wemmse» reagiert. «Hallo meine Globis, wenn ihr schon am Scrollen seid, dann bitte wenigstens lernt etwas Schweizerdeutsch mit mir», fordert die Influencerin ihr Publikum mit dick aufgetragenem Schweizer Akzent auf.

Van der Bellen lernt das Wort «Chrusimusi»

Genauer geht es um das Wort «Chrusimusi», also eigentlich «Chrüsimüsi». Die Influencerin erklärt, dass der Begriff «ein Durcheinander» bedeutet. Van der Bellen versucht, das Wort auszusprechen. «Schwyzerdütsch und Schweizerdeutsch sind natürlich etwas sehr Unterschiedliches», schlussfolgert der Bundespräsident. Mit «Schweizerdeutsch» dürfte der Spitzenpolitiker «Schweizer Hochdeutsch» meinen.

Van der Bellen bewies im Video zudem weitere Sprachkenntnisse und gab seinem Publikum das Rätsel auf, die Begriffe «icha, aucha, ocha, ucha» zu übersetzen. Gemeint sind «hinein, hinaus, hinauf und hinunter».

Zusammenarbeit und gemeinsame Prioritäten

Nach der humorvollen Vorbereitung kehrt Van der Bellen zum Wesentlichen zurück, dem Besuch des Schweizer Bundespräsidenten Parmelin. «Wir haben genug zu besprechen. Ich bin schon sehr gespannt.» Die zentralen Themen des Treffens seien die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Österreich in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit und Forschung, die Europapolitik, die gemeinsamen Prioritäten in multilateralen Gremien sowie ihre Rolle als Gaststaaten, heisst es in einer Medienmitteilung.

Ausserdem würden der Schweizer Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die Lage im Westbalkan und der Krieg in der Ukraine zur Sprache kommen.