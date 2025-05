In den Kantonen und Gemeinden kommen heute zahlreiche spannende Vorlagen an die Urne. Blick zeigt, wo es zur Sache geht – und liefert dir die Ergebnisse.

1/11 Solothurn: Kommt die Hundesteuer? 35 Franken pro Jahr stehen zur Debatte. Foto: Keystone

Darum gehts Kantone und Gemeinden stimmen über wegweisende Vorlagen ab

Themen: Steuern, erneuerbare Energien, Hundesteuer, Ladenöffnungszeiten und muslimische Grabfelder

Gleich in fünf Kantonen geht es um Steuerfragen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

vor 2 Minuten vor 2 Minuten Bezirk Schwyz für neue Muotakonzession Mit dem Wasser der Muota soll weiterhin Strom produziert werden. Die Stimmberechtigten des Bezirks Schwyz haben am Sonntag die neue Konzession an die EBS Energie AG gutgeheissen. Opposition gab es keine nennenswerte, der Entscheid fiel mit einem Ja-Anteil von 95 Prozent (14'647 zu 722 Stimmen) eindeutig aus, dies bei einer Stimmbeteiligung von 40 Prozent. Alle 15 Gemeinden hiessen die Vorlage gut. vor 11 Minuten vor 11 Minuten Eich LU darf Kurhaus am Sempachersee kaufen Die Gemeinde Eich LU darf das Kurhaus am Sempachersee kaufen: Eich sichert sich von der Danner-Stiftung für rund 15,9 Millionen Franken das Kurhaus «Seematt» am Sempachersee. Zudem bewilligte das Stimmvolk die Gründung einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft «Seematt Eich AG» mit einem Eigenkapital von zwei Millionen Franken. Die Stimmberechtigten hiessen den Kauf der Seematt und die damit verbundene Gründung einen gemeinnützigen Aktiengesellschaft mit einem Ja-Anteil von 68 Prozent (433 zu 206 Stimmen) gut. Das Kurhaus am Sempachersee. Foto: Keystone vor 15 Minuten vor 15 Minuten Basler wollen Velonetze ausbauen Basel-Stadt macht Tempo beim Velonetz: Zwar dürfte die entsprechende Volksinitiative scheitern, doch der Gegenvorschlag schafft es wohl durchs Ziel. Geplant sind mindestens 40 Kilometer neue Velorouten bis 2042 – für insgesamt 23,9 Millionen Franken. Damit soll ein durchgängiges Velonetz entstehen. Die Velowege in Basel werden voraussichtlich ausgebaut. Foto: Keystone vor 17 Minuten vor 17 Minuten In St. Gallen sind Gegner von Ladenöffnungs-Ausdehnung vorne Werden die Ladenöffnungszeiten in St. Gallen ausgedehnt? Nach 59 von 75 ausgezählten Gemeinden liegt der Nein-Stimmen-Anteil bei rund 65 %, damit liegen die Gegner der Ausdehnung in Führung. vor 21 Minuten vor 21 Minuten Sagen Solothurner Ja zur Hundesteuer? Im Kanton Solothurn zeichnet sich ein Ja zur neuen Hundesteuer ab, und zwar überraschend klar: 68 von 107 Gemeinden sind ausgezählt, der Ja-Anteil liegt bei gut 65%. vor 25 Minuten vor 25 Minuten Ja-Trend in Basel Nach Auszählung der brieflichen Stimmen zeichnet sich am Sonntag in Basel-Stadt ein klares Ja zum Standortpaket ab. Dieses soll zur Abfederung der Folgen der OECD-Mindestbesteuerung für grosse Unternehmen dienen. Für das Standortpaket gingen 63,4 Prozent der brieflichen Stimmen ein, dagegen waren 36,6 Prozent, wie die Staatskanzlei mitteilte. Foto: KEYSTONE/Til Buergy vor 26 Minuten vor 26 Minuten Nidwalden sagt Ja zu breiterer Strasse Der Kanton Nidwalden kann die Kantonsstrasse zwischen Buochs und Beckenried von heute 6 auf 9,5 Meter verbreitern. Die Nidwaldner Stimmbevölkerung hiess am Sonntag einen Kredit von 19 Millionen Franken deutlich gut. Das Strassenbauprojekt wurde mit einem Ja-Stimmenanteil von 77,1 Prozent (8421 Ja zu 2499 Nein-Stimmen) gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung betrug laut der Staatskanzlei 35,2 Prozent. vor 32 Minuten vor 32 Minuten Strikte Spital-Vorgaben in Luzern Die Luzerner Spitäler werden per Gesetz zu demselben Grund- und Notfallangebot verpflichtet. Die Stimmberechtigten haben sich damit für Sicherheit und weniger Flexibilität ausgesprochen. Unbestritten war eine Änderung des Finanzausgleichsgesetz. Heute bietet das Luzerner Kantonsspital an seinen drei Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen sowie die private Hirslanden Klinik St. Anna eine Grund- und Notfallversorgung an, zu der sie vom Kanton mittels Leistungsvereinbarung verpflichtet wurden. Die Stimmberechtigten folgten den Argumenten des Referendumkomitees aber knapp nicht. Sie hiessen die Änderung des Spitalgesetzes mit einem Ja-Stimmenanteil von 51,7 Prozent (42'245 zu 39'440 Stimmen) gut. Die Stimmbeteiligung betrug 29,4 Prozent. vor 37 Minuten vor 37 Minuten Bündner Spitalfusion auf der Kippe? Zwei Gemeinden im Oberengadin haben heute über die geplante Fusion des Spitals Oberengadin mit dem Kantonsspital Graubünden entschieden. Die Spitalleitung unterstützt den Zusammenschluss angesichts finanzieller Engpässe, Kritiker hingegen befürchten den Verlust der Eigenständigkeit und Stellenstreichungen. Kommt die Spitalfusion zustande? Foto: Keystone In Samedan, wo sich das Spital befindet, wurde die Vorlage laut RTR mit 427 zu 364 Stimmen abgelehnt. Anders in Pontresina: Dort stimmten 400 Personen dafür, 176 dagegen. Entscheide in weiteren Gemeinden folgen. vor 42 Minuten vor 42 Minuten Hochrechnung: Zürcher Stimmberechtigte sagen Nein zu Steuersenkung Das ist eine Überraschung: Die Zürcher Stimmberechtigten gönnen den Unternehmen voraussichtlich keine weitere Steuersenkung: Die kantonalen Stimmberechtigten sagen gemäss erster Hochrechnung Nein zum zweiten Teil der Steuervorlage 2017. Gemäss den Berechnungen des Kantons Zürich fällt der Entscheid mit einem Nein-Stimmenanteil von 55,3 Prozent. Das Vertrauensintervall liegt zwischen 50,8 und 59,6 Prozent. Dass doch noch ein Ja resultiert, ist somit unwahrscheinlich. Bei der umstrittenen Vorlage geht es um eine weitere Senkung des Gewinnsteuersatzes von sieben auf sechs Prozent. Die Stimmbeteiligung liegt voraussichtlich bei rund 35 Prozent. Weitere Einträge laden

Auf Bundesebene herrscht heute Abstimmungspause. Doch in Kantonen und Gemeinden entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an diesem 18. Mai über wegweisende Vorlagen. Hier sind die interessantesten Urnengänge des Tages:

Aargau, Basel-Stadt, Zürich: Kommen Steuervorlagen durch?

Steuern, Steuern, Steuern – in fünf Kantonen heute Thema. In Basel-Stadt etwa geht es um ein Standortförderpaket zur Abfederung der OECD-Mindestbesteuerung, in Genf will eine Initiative gleich das ganze Steuersystem auf den Kopf stellen. Im Aargau soll eine Änderung des Steuergesetzes Familien finanziell entlasten und die Vermögenssteuern senken. Und in Zürich entscheidet das Stimmvolk, ob die Gewinnsteuern für Unternehmen gesenkt werden sollen.

Luzern: Spitalversorgung im Gesetz regeln?

Soll die Grund- und Notfallversorgung im Kanton Luzern gesetzlich verankert werden? Oder bremst genau das die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens? Um diese Kernfragen dreht sich die Abstimmung über das revidierte Spitalgesetz.

Nidwalden: Kantonsstrasse ausbauen?

In Nidwalden wird über den Ausbau der Kantonsstrasse in Beckenried für 19 Millionen Franken abgestimmt. Die schmale Strasse gilt seit Jahren als gefährlich.

Schaffhausen: Windräder gegen Willen von Gemeinden?

Im Kanton Schaffhausen wird entschieden, ob Windkraftanlagen auch gegen den Willen der Standortgemeinden gebaut werden können. Weniger umstritten waren im Vorfeld der Abstimmung das neue Energiegesetz und die Einführung einer Ombudsstelle.

Solothurn: Wird die Hundesteuer eingeführt?

Die Solothurner Stimmberechtigten entscheiden über die Einführung einer jährlichen Hundesteuer von 35 Franken. Die Vorlage hat eine Vorgeschichte: Bis 2023 erhob der Kanton Solothurn eine Hundegebühr von 40 Franken. Doch ein Gericht kam zum Schluss, dass diese rechtlich unzulässig war.

St. Gallen: Dürfen Läden länger öffnen?

Im Kanton St. Gallen steht erneut die Frage der Ladenöffnungszeiten zur Abstimmung. Es geht darum, ob die Geschäfte künftig länger geöffnet bleiben dürfen. In St. Gallen kommt zudem eine Anpassung des kantonalen Finanzausgleichs aufs Tapet, die mehr Geld für die Zentrumslasten der Hauptstadt vorsieht.

Thurgau: Schafft es SP-Frau mühelos in Regierung?

Im Kanton Thurgau steht die Nachwahl für den Sitz der verstorbenen SP-Regierungsrätin Sonja Wiesmann (†58) an. Einzige Kandidatin ist die Sozialdemokratin Ruth Faller Graf (55) – ihre Wahl gilt als sicher. Ausserdem geht es im Thurgau in einer Referendumsabstimmung um die Abschaffung der Liegenschaftensteuer.

Uri: Sozialdetektive erlaubt, Schneehasen-Jagd verboten?

Im Kanton Uri stehen gleich mehrere umstrittene Vorlagen zur Abstimmung: So soll das Sozialhilfegesetz revidiert werden – mit der umstrittenen Einführung von Sozialdetektiven zur Missbrauchsbekämpfung. Zudem fordert eine Volksinitiative ein Jagdverbot für Schneehasen und Schneehühner, weil deren Lebensraum durch den Klimawandel bedroht sei.

Jura: Wird die Schuldenbremse gelockert?

Im Kanton Jura soll die Schuldenbremse gelockert werden, damit der Kanton die finanziellen Folgen des Beitritts der bernjurassischen Gemeinde Moutier besser stemmen kann.

Zug: Mehrwertabgabe erhöhen?

Im Kanton Zug entscheidet das Stimmvolk über die «Mehrwert-Initiative» der SP, mit der die Mehrwertabgabe auf Grundstücke, die durch planerische Massnahmen an Wert gewinnen, von 20 auf 30 Prozent erhöht werden soll.

Auch kommunale Abstimmungen stehen an. In Zürich geht es etwa um die Flughafen-Beteiligung. Foto: Sven Thomann

Stadt Bern: Darf Marzilibad saniert werden?

Die Berner Stimmberechtigten entscheiden über einen Kredit von 66,8 Millionen Franken für die Sanierung des Marzilibads. Das Projekt beinhaltet die Erneuerung der Infrastruktur und soll den Charakter des beliebten Flussbads erhalten.

Stadt Weinfelden TG: Wird muslimisches Grabfeld gebaut?

In Weinfelden TG steht die Schaffung eines speziellen Grabfelds für muslimische Bestattungen zur Abstimmung. Dies soll den Bedürfnissen der muslimischen Gemeinschaft gerecht werden und die Integration fördern. Die EDU ergriff mit Unterstützung der SVP ein Volksreferendum, um dieses Vorhaben mit einer Abstimmung zu verhindern.

Stadt Zürich: Wird Einfluss am Flughafen gesichert?

In der Stadt Zürich geht es zum einen um einen Kredit über 118,7 Millionen Franken für den Ersatzneubau der Wohnsiedlung Salzweg in Altstetten – vorgesehen sind 230 neue Wohnungen, ein Kindergarten und eine Kindertagesstätte. Zum anderen sollen Flughafen-Aktien ins Verwaltungsvermögen überführt werden – ein Schritt, der den politischen Einfluss der Stadt auf die Flughafen Zürich AG sichern soll.