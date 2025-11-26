Bundesrat spricht zusätzliche 23 Millionen für Gaza

Der Bundesrat erhöht die humanitäre Hilfe für Gaza. Der Fokus liegt auf Nothilfe und Unterstützung für Kinder in der Region.

Darum gehts Schweiz unterstützt Gaza Peace Plan mit zusätzlichen 23 Millionen Franken

Schwerpunkt auf humanitärer Hilfe und Unterstützung notleidender Kinder in Gaza

vor 4 Minuten vor 4 Minuten «Logisch, dass sich die Schweiz beteiligt» Nun übernimmt Simon Geissbühler das Wort. Die Situation in Gaza habe sich in den letzen Monaten stabilisiert. «Die USA hat erheblichen Druck ausgeübt», so Geissbühler. Er gehe darum von einer weiteren Stabilisierung aus. Auch er betont aber: Die Notlage sei gross, «die Traumata sind real.» «Vor den Hintergrund der Dynamiken im Nahen Osten der letzen Wochen stellte sich ganz konkret die Frage, ob und falls ja, wie die Schweiz zur Umsetzung des Gaza-Friedensplan beitragen möchte», so Geissbühler. Da die Schweiz immer einen Waffenstillstand und humanitäre Hilfe gefordert habe, erschien es ihm logisch, dass sich die Schweiz am Friedensplan beteilige. Zudem sei es «the only game in town» – es gebe also nicht wirklich Alternativen für einen Frieden. vor 8 Minuten vor 8 Minuten Glaubwürdige Regierung Eine glaubwürdige palästinensische Regierung sei zentral. Die Schweiz unterstütze darum die Palästinensiche Behörde, um etwa deren Institutionen zu stärken. Weiter unterstütze das EDA Wahlvorbereitungen und stelle der Wahlkommission eine Expertin zur Verfügung. Weiter setze die Schweiz die Unterstützung für Reformen im Justizsektor fort. vor 12 Minuten vor 12 Minuten «Jeder Tag ohne Bomben ist ein Tag, in dem Hilfe Gaza arreichen kann und Familien durchatmen können», so Cassis. Die Notlage sei aber noch immer enorm. Der Bundesrat hat deswegen zusätzliche Mittel gesprochen. 17,5 Millionen Franken sind für die humanitäre Hilfe in Gaza und für notleidende Kinder vorgesehen. Weitere 5,5 Millionen Franken sollen für die Stärkung der palästinensischen Institutionen sorgen. vor 14 Minuten vor 14 Minuten Unterstützung für USA-Plan «Leider zeigt die hohe Zahl der Konflikte Weltweit, wie angeschlagen der Zustand unserer internationalen Ordnung ist», beginnt Ignazio Cassis die Medienkonferenz. Heute habe der Bundesrat ein Paket humanitärer und diplomatischer Massnahmen verabschiedet dass den Friedensplan der USA im Nahen Osten unterstütze. vor 31 Minuten vor 31 Minuten Cassis informiert zu humaniärer Hilfe in Gaza An der Medienkonferenz nehmen folgende Personen teil: Aussenminister Ignazio Cassis, Simon Geissbühler, der Schweizer Botschafter in Israel und Anne-Lise Cattin Hennin, Vertreterin der Schweiz in den besetzten palästinensischen Gebieten. Ende des Livetickers

Der Bundesrat hat am Mittwoch zusätzliche Massnahmen zur Unterstützung des von den USA vorgelegten «Gaza Peace Plan» beschlossen. Insgesamt stellt die Schweiz weitere 23 Millionen Franken bereit, womit sich ihre humanitäre Hilfe für die Region seit Oktober 2023 auf 150 Millionen Franken erhöht.

Der Schwerpunkt liege auf der humanitären Hilfe in Gaza und für notleidende Kinder. Auch nach dem vereinbarten Waffenstillstand vom 10. Oktober sei die Notlage vor Ort enorm. 17,5 Millionen Franken fliessen an internationale Hilfsorganisationen, darunter 5 Millionen an das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) sowie 4 Millionen an das IKRK zur Sicherung medizinischer Hilfe und des Zugangs zu Wasser und anderen lebenswichtigen Gütern. Über das Schweizerische Rote Kreuz erhält der Palästinensische Rote Halbmond 2 Millionen Franken für die medizinische Notversorgung, eine weitere Million geht an die Hilfsorganisation Jordan Hashemite Charity Organisaztion zur Stärkung des jordanischen humanitären Korridors.

Institutionen werden gestärkt

Ein besonderes Augenmerk gelte den Kindern im besetzten palästinensischen Gebiet, so der Bundesrat. Für sie stellt die Schweiz 5,5 Millionen Franken bereit: UNICEF erhält 2,5 Millionen für Bildungs-, Schutz- und Unterstützungsprogramme, die WHO 2 Millionen für Evakuierungen und Behandlungen Schwerverletzter. Eine Million geht an Save the Children für Betreuung und Versorgung evakuierter Kinder in Ägypten. Zudem unterstützt die Schweiz gemeinsam mit der FIFA ein Projekt zur Errichtung von zehn Mini-Fussballfeldern, zwei davon kofinanziert im Westjordanland.

Neben humanitärer Hilfe sollen die palästinensischen Institutionen gestärkt werden. Dafür wendet das EDA weitere 5,5 Millionen Franken auf. Die Institutionen der Palästinensischen Behörde sollen konsolidiert, deren finanzielle Tragfähigkeit verbessert und eine einheitliche Regierungsführung gefördert werden.

Der Bundesrat begrüsst zudem die jüngste UNO-Resolution zur Schaffung eines Friedensrates und einer Stabilisierungstruppe für Gaza. Eine mögliche Schweizer Beteiligung wird geprüft. Die Schweiz will sich weiterhin eng mit internationalen Partnern abstimmen und zur Stabilisierung und zum Wiederaufbau der Region beitragen.