Leiche von israelischer Geisel nach Übergabe identifiziert

Nachdem die Hamas die sterblichen Überreste einer israelischen Geisel übergeben hab, konnte nun die Identität bestätigt werden. Dror Or war während des Massakers im Kibbuz Beeri getötet worden. Seine Leiche hatte man in den Gaza-Streifen verschleppt.

Die Identität einer durch die Hamas übergebenen israelischen Geisel konnte nun bestätigt werden.

Darum gehts Leiche einer israelischen Geisel in Tel Aviv identifiziert. Familie informiert

Dror Or wurde im Kibbuz Beeri getötet und in den Gazastreifen verschleppt

Die Leiche einer weiteren israelischen Geisel ist nach der Übergabe im Gazastreifen in einem forensischen Institut in Tel Aviv identifiziert worden. Man habe die Familie der Geisel Dror Or (†48) informiert, dass ihr Angehöriger nach Israel zurückgebracht worden sei, teilte das Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit.

Man sei fest entschlossen, auch die beiden letzten verbliebenen Geiseln zurückzuholen. Darunter ist auch ein Thailänder, der bei dem Massaker der islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 aus Israel entführt worden war.

Übergabe von Leichen im Rahmen der Waffenruhevereinbarung

Dror Or war während des Massakers im Kibbuz Beeri getötet und seine Leiche in den Gazastreifen verschleppt worden. Auch seine Frau Jonat wurde ermordet. Zwei ihrer drei Kinder waren in den Küstenstreifen entführt und später im Rahmen eines Deals mit der Hamas wieder freigelassen worden. Die Terrororganisation Islamischer Dschihad hatte zuletzt mitgeteilt, die Leiche des Vaters sei im zentralen Abschnitt des Gazastreifens gefunden worden.

Auf die Übergabe von Leichen hatten sich Israel und die islamistische Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt. Für jede israelische Geisel, deren sterbliche Überreste übermittelt werden, muss Israel laut der Vereinbarung die sterblichen Überreste 15 verstorbener Bewohner Gazas übergeben.