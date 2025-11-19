Israels Armee hat trotz Waffenruhe Angriffe auf Hamas-Ziele im gesamten Gazastreifen gestartet. Dies als Reaktion auf Beschuss durch Terroristen in Chan Junis, wo israelische Soldaten im Einsatz waren.

In einem Einsatzgebiet von israelischen Soldaten sollen Schüsse gefallen sein. (Symbolbild) Foto: IMAGO/APAimages

Darum gehts Israel greift trotz Waffenruhe Hamas-Ziele im Gazastreifen an

Angriffe als Reaktion auf Beschuss israelischer Soldaten in Chan Junis

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Trotz der geltenden Waffenruhe hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge mit Angriffen auf Ziele der Hamas im gesamten Gazastreifen begonnen. Dies sei eine Reaktion darauf, dass mehrere Terroristen das Feuer auf ein Gebiet in der Stadt Chan Junis eröffnet hätten, in dem israelische Soldaten im Einsatz seien.

«Diese Aktion stellt einen Verstoss gegen das Waffenruheabkommen dar», teilte das Militär mit. Israelische Soldaten seien nicht verletzt worden. Chan Junis ist die grösste Stadt im südlichen Gazastreifen. Israels Armee äusserte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu, ob die Angriffe am Abend noch andauerten.

Trotz Waffenruhe kommt es weiter zu Gefechten

Laut dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz gab es seit dem Nachmittag rund zehn Tote bei israelischen Angriffen in dem Küstengebiet. In der Stadt Gaza sei das Gebäude einer von der Hamas kontrollierten Behörde getroffen worden sein. Allein dabei sollen den Angaben zufolge fünf Menschen ums Leben gekommen sein.

Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober sind bereits mehrfach gewaltsame Zwischenfälle aufgetreten. Im Oktober hatte es wegen tödlicher Angriffe auf israelische Soldaten bereits grössere Eskalationen gegeben.