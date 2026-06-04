Die Heiratsstrafe ist an der Urne zwar gefallen. Heute beugt sich der Ständerat über die Volksinitiative der Mitte, die an einer gemeinsamen Besteuerung von Ehepaaren festhalten will. Blick berichtet live aus Bern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ständerat debattiert heute über Mitte-Initiative zur gemeinsamen Ehepaar-Besteuerung

Kommission empfiehlt mit 7 zu 6 Stimmen, die Initiative abzulehnen

Knappes Abstimmungsergebnis könnte Systemwechsel zur Individualbesteuerung weiter vorantreiben

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Eva Herzog (SP): «Man kann eine Abstimmung nicht ausradieren!» Herzog ist überrascht, dass die Mitte trotz der Annahme der Individualbesteureung mit nun jetzt mit ihrer Initaitive komme. «Wie bitte?», habe sie gedacht, als sie das erfahren habe. «Man kann Abstimmung nicht ausradieren!» Peter Hegglin (Mitte): «Gemeinden haben Individualbesteuerung abgelehnt» Peter Hegglin, ebenfalls Mitglied der WAK, sagt, dass die Mehrheit der Gemeinden die Individualbesteuerung abgelehnt hat. Sie seien von den grossen Städten überstimmt worden. Viele hätten für die Individualbesteuerung gestimmt, damit die Heiratsstrafe endlich abgeschafft werde, aber nicht, weil es das beste System sei. Pirmin Bischof (Mitte) weibelt für «Fairness-Initiative» Pirmin Bischof (Mitte) erklärt, warum die Mitte-Initiative der bessere Weg ist. Die Initiative ermögliche ein «Teilsplitting», aber auch eine «alternative Steuerberechnung». Die Übergangsbestimmungen geben drei Jahre Zeit für die Umsetzung. «Es ist das Gegenmodell gegenüber der Individualbesteuerung», so Bischof. Die Initiative schaffe keine neuen Diskriminierungen. Sie anerkenne, dass es verschiedene Lebensmodelle gebe. Ob beide Paare gleich viel verdienen oder nicht, komme nicht darauf an. Er nennt die Initiative darum auch «Fairness-Initiative». Die Initiative würde keine Probleme machen. Auf Bundesebene müsste die Individualbesteuerung aufgelöst werden. Die knappe Minderheit der Kommission empfiehlt darum eine Annahme der Vorlage. Andrea Caroni (FDP): «Heiratsstrafe ist bereits abgeschafft» Als erster ergreift FDP-Ständerat und Berichterstatter der Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben (WAK) der kleinen Kammer das Wort. Die Mehrheit habe gegen die Vorlage gestimmt. «Mit der angenommenen Individualbesteuerung sei die Heiratsstrafe bereits abgeschafft», betont er. Die Initiative würde Unsicherheit ins System bringen. Debatte im Bundeshaus Guten Morgen! Heute befasst sich der Ständerat mit der Mitte-Initiative für eine Abschaffung der Steuer-Heiratsstrafe. Wir berichten live aus dem Bundeshaus. Ende des Livetickers

Die Heiratsstrafe ist an der Urne zwar gefallen. Politisch ist das Thema aber noch längst nicht erledigt. Heute beugt sich der Ständerat über die Volksinitiative der Mitte, die als Gegenmodell zur Individualbesteuerung an einer gemeinsamen Besteuerung von Ehepaaren festhalten will.

Die Vorzeichen für das Begehren sind nicht besonders gut. Die zuständige Kommission empfiehlt dem Ständerat mit 7 zu 6 Stimmen, die Initiative abzulehnen. Auch einen indirekten Gegenvorschlag will sie nicht. Der Hintergrund: Nach dem Ja des Stimmvolks zur Individualbesteuerung sieht die Kommissionsmehrheit keinen Bedarf mehr für eine alternative Lösung.

Damit zeichnet sich im Ständerat eine spannende Neuauflage der jüngsten Steuerdebatte ab. Jene knappe Mehrheit, die sich bereits hinter die Individualbesteuerung gestellt hat, könnte auch die Mitte-Initiative versenken. Für die Befürworter wäre dies ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung des Systemwechsels. Oder kommt am Ende alles anders?

Offen bleibt allerdings, wie die Mitte auf eine Niederlage reagiert. Wird sie am Ende ihre Initiative doch noch zurückziehen?