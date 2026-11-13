Komikerin Gülsha Adilji sorgt mit einem Trick an der Selbstbedienungskasse für Wirbel: Sie wählt bewusst günstige statt Bio-Preise. Grünen-Politiker kritisieren jetzt ihr Verhalten.

Darum gehts Gülsha Adilji wählte an der Selbstbedienungskasse bewusst günstigere Nicht-Bio-Preise für Bio-Ware

Grünen-Nationalrätin Christine Badertscher kritisiert den Trick als unfair gegenüber korrekt Zahlenden

Bioprodukte sind wegen mehr Handarbeit und Kontrollen teurer

Riccarda Campell Redaktorin Politik

Der Einkauf wird immer teurer. Manche greifen deshalb zu Tricks. Eine von ihnen ist die Komikerin Gülsha Adilji (41): An der Selbstbedienungskasse tippte sie bei Früchten und Gemüse «aus Versehen» die günstigere Nicht-Bio-Variante an. Das erzählte sie in ihrem Podcast «Extrem-Therapie». Der Fall schlug schweizweit Wellen – und beschäftigt inzwischen auch die Politik.

«Wer an der Selbstbedienungskasse bewusst die günstigere Variante anwählt, obwohl Bio im Korb liegt, verhält sich unfair gegenüber allen, die korrekt bezahlen», sagt Grünen-Nationalrätin Christine Badertscher (44, BE) zu Blick. Eigentlich sei sie ein Fan von Gülsha. In diesem Fall müsse sie ihr aber «klar widersprechen».

Bio kostet 55 Franken mehr im Monat

Doch warum kostet Bio überhaupt mehr? Die Betriebe verzichten auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. «Um etwa Unkraut zu regulieren, braucht es je nach Kultur mehr Handarbeit oder zusätzliche Durchgänge mit Maschinen», erklärt Agronomin Badertscher. Dazu kommen teilweise geringere Erträge sowie Mehrkosten für die getrennte Verarbeitung kleinerer Mengen und die Bio-Kontrollen.

So gross, wie viele wohl vermuten, ist der Preisunterschied allerdings nicht. Laut einem Vergleich des Bundesamts für Landwirtschaft kostet ein Warenkorb mit Bio-Lebensmitteln für eine vierköpfige Familie im Schnitt 55 Franken mehr pro Monat. Das sind 660 Franken im Jahr. «Der Aufpreis ist geringer als gedacht», sagt Badertscher. «Zudem geben wir nur sieben Prozent des durchschnittlichen Einkommens für Lebensmittel aus. Dieser Wert ist nirgends auf der Welt so tief.»

Wer weniger wegwirft, kann mehr Bio kaufen

Für Badertscher lohnt sich das Geld: «Wer Bio kauft, unterstützt Betriebe, die die Artenvielfalt und Bodenfruchtbarkeit fördern und das Grundwasser schützen.» Sparen lasse sich stattdessen beim Foodwaste. Laut einer Studie im Auftrag des Bundesamts für Umwelt landen pro Person und Jahr Lebensmittel im Wert von rund 600 Franken im Abfall. Wer das vermeide, habe mehr Geld übrig – und könne sich so auch das eine oder andere Bio-Produkt leisten.

Grünen-Nationalrat Kilian Baumann (45, BE) schätzt es, dass Gülsha Adilji mittlerweile zumindest einen Schritt zurückgerudert ist. Er will jetzt die politischen Rahmenbedingungen ändern. Die Schweiz schütze ihre Lebensmittelproduktion mit Zöllen und Direktzahlungen nämlich sehr stark. «Wenn diese Instrumente gezielter angewendet würden, könnten sich auch Personen, die wenig Geld haben, solche Produkte kaufen.»