Katharina Prelicz-Huber (67) kündigt ihren Abgang von der nationalen Politikbühne an. Die Zürcher Grüne hat in Bern fast alles erlebt: Den tiefen Fall, das Comeback – und die ganz grosse Überraschung.

Darum gehts Mit Prelicz-Huber verlässt eine langjährige Kämpferin für urgrüne Anliegen die nationale Bühne

Der Abschied aus dem Bundeshaus fällt der Grünen-Nationalrätin «extrem schwer»

Sie ist erschüttert, noch immer über die gleichen Themen wie vor 50 Jahren diskutierten zu müssen

Fabian Eberhard Stv. Chefredaktor SonntagsBlick

Niemand im Parlament weiss besser, wie nah Absturz und Erlösung in der Politik zusammenliegen können. Nicht mal eine Stunde.

Oktober 2023, halb neun Uhr abends: Katharina Prelicz-Huber liegt in den Armen ihres Mannes und weint. Laut den Hochrechnungen ist sie als Grünen-Nationalrätin abgewählt. «Als mich meine Familie umarmte, hat es mich verblasen.»

Die Zürcherin gibt bereits Interviews zu ihrer Abwahl, als kurz vor halb zehn der Winterthurer Stadtkreis Seen als letzter seine Resultate bekannt gibt. Am Ende kommen die Grünen auf 9,41 Prozent – damit ist der Sitz von Prelicz-Huber gerettet. Erneut fliessen Tränen. Diesmal sind es Tränen der Erleichterung.

«So was tut weh»

Dass ihr jener Abend so naheging, hat eine Vorgeschichte: 2008 rückte sie für Ruth Genner in den Nationalrat nach, drei Jahre später wählte das Volk sie wieder hinaus. Die Abwahl von 2011 sei ihr politischer Tiefpunkt gewesen. «Machtspiele in den eigenen Reihen zu spüren – so was tut weh», sagt sie heute. Mehr mag sie dazu nicht sagen.

Doch Prelicz-Huber kämpfte sich zurück. Sie begann ihren Weg noch einmal von vorne: im Zürcher Gemeinderat, dem Stadtparlament, in dem sie 1990 angefangen hatte. 2015 scheiterte sie mit einer erneuten Nationalratskandidatur, 2019 kehrte sie schliesslich nach Bern zurück.

«Es ist nicht einfach»

Einmal nachgerückt, einmal abgewählt, einmal nicht gewählt und zweimal wiedergewählt – jetzt ist Schluss. «Ich trete im Herbst 2027 nicht mehr an», verrät sie SonntagsBlick. Das habe sie für sich schon zu Beginn der laufenden Legislatur beschlossen. Nun macht sie die Entscheidung öffentlich.

Prelicz-Huber reiht sich ein in eine Liste von namhaften Politikerinnen und Politikern, die das Bundeshaus auf Ende der Legislatur verlassen, darunter Maya Graf (Grüne/BL), Hannes Germann (SVP/SH) oder Regine Sauter (FDP/ZH). Der Abschied von der nationalen Bühne falle ihr «extrem schwer», sagt sie. «Das Amt im Nationalrat öffnet viele Türen. Das zu verlieren, ist nicht einfach.»

Mit Prelicz-Huber verlässt eine Kämpferin für urgrüne Anliegen die Bundespolitik. 13 Jahre politisierte sie an der Spitze der Gewerkschaft VPOD, sie lehrte als Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Luzern, setzte sich fast ihr ganzes Leben lang ein für die Umwelt, für Feminismus, Chancengleichheit und gegen Armut und Krieg.

Mit 17 auf der Strasse

Ihr Abgang fällt auf ein Jubiläum. Vor genau 50 Jahren startete sie ihre politische Laufbahn. Damals schloss sich die 17-jährige Prelicz-Huber der Friedensbewegung an. Es war Kalter Krieg, die Welt ächzte unter dem Wettrüsten zwischen West und Ost.

Abrüstung, Antimilitarismus und internationale Solidarität: «Es erschüttert mich, dass wir heute wieder über das genau Gleiche diskutieren müssen», sagt sie. «Ich kann teilweise alte Referate hervornehmen, die ich eins zu eins erneut halten könnte – niemand würde es merken.»

Das Parlament hat sie verändert

Damals wie heute war Prelicz-Huber überzeugt: «Frieden erreicht man nur durch Reden.» Gewalt sei «verrückt». Sie sagt aber auch: «Noch verrückter ist, wenn einer wie Putin kommt und sagt: Das ist jetzt mein Land.» Dass die Ukrainer sich dagegen verteidigen, sei noch so verständlich.

Die Grünen-Nationalrätin argumentiert emotional wie eh und je. Geht es um ihre Herzensanliegen, redet sie sich in Rage, dazu der eindringliche Blick eines Animal politique. Altersmilde? Sie doch nicht!

Und doch: Die langjährige Laufbahn in der parlamentarischen Politik hat sie verändert: «Die 17-jährige Katharina kannte nur Schwarz und Weiss.» Die Armee? Sofort abschaffen! Heute sehe sie auch Grautöne. «Die Haltung ist grün geblieben. Aber ich habe gelernt, auch für Zwischenschritte zu kämpfen.»

Singen, Tanzen, Gärtnern

Bald pendelt Prelicz-Huber das letzte Mal nach Bern ins Bundeshaus. Und dann? «Ich trete zwar ab, verabschiede mich aber noch nicht ganz aus der Politik», sagt sie. Als Präsidentin der Rentnerorganisation Avivo Zürich und neue Präsidentin der Vereinigung aktiver Seniorinnen- und Seniorenorganisationen der Schweiz (Vasos) will sie sich in Zukunft für die Pensionierten einsetzen.

Aber sie freut sich auf mehr Zeit für ihre Leidenschaften fernab der Politik: Singen, Tanzen und das Gärtnern. Und darauf, endlich nicht mehr frühmorgens aufstehen zu müssen.