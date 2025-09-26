Verkehrsminister Albert Rösti plant eine neue Steuer für Elektrofahrzeuge ab 2030. Ziel ist es, den Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds zu finanzieren. E-Auto-Besitzer sollen künftig einen gleichwertigen Beitrag wie Benzinfahrer leisten.

1/5 Bundesrat Albert Rösti spricht in der Medienkonferenz über eine neue E-Auto Steuer. Foto: keystone-sda.ch

13:36 Uhr Rösti sieht zwei Steuervarianten für E-Autos Verkehrsminister Albert Rösti (58, SVP) will eine Besteuerung von E-Autos. Dafür kann er sich zwei Varianten vorstellen: Variante «Fahrleistung»: Hier bemisst sich die Abgabe nach der Anzahl im Zollgebiet der Schweiz gefahrenen Kilometer und dem Gesamtgewicht des Fahrzeugs.

Variante «Ladestrom»: Bei dieser Variante richtet sich die Steuer nach dem Strom (kWh), den ein Elektrofahrzeug beim Laden bezieht. Es kann sich hierbei um eine öffentliche oder private Ladestation handeln. Diese beiden Ansätze schickt Rösti in die Vernehmlassung. Da dieser Ersatz für die Mineralölbesteuerung eine Anpassung der Bundesverfassung braucht, wird in letzter Instanz das Volk entscheiden. Welcher Ansatz sich im Parlament durchsetzt, wird sich erst zeigen. vor 11 Minuten vor 11 Minuten «Wir sollen alle gleich zur Strassenfinanzierung beitragen» Die letzte Frage betrifft die Volksabstimmung. Es geht um die Argumente, mit welchen Rösti das Stimmvolk überzeugen wolle. Die Stärke der Vorlage sei, dass es eigentlich keine Steuererhöhung sei. «Wir sollen mit Blick in die Zukunft alle gleich zur Strassenfinanzierung beitragen.» Mit diesen Worten wird die Medienkonferenz geschlossen vor 16 Minuten vor 16 Minuten Was passiert mit den Geodaten? Bei der Variante mit der Kilometerabgabe muss man die Kilometeranzahl in der Schweiz nachweisen. Eine kritische Frage eines Journalisten richtet sich an die Geodaten, die eventuell zum Bund abfliessen würden. Der ASTRA-Direktor erklärt, dass eine Wahlfreiheit vorgesehen sei. Man könne via App als Selbstdeklaration die Kilometeranzahl melden. Falls man Daten fliessen lassen möchte, wäre das auch möglich. Entweder über ein externes Gerät oder direkt über die Daten des Fahrzeuges. «Zwar könnten Geodaten fliessen, aber wir brauchen diese nicht. Wir brauchen nur die Daten, wieviel gefahren wurde und nicht wo gefahren wurde», so Röthlisberger. vor 22 Minuten vor 22 Minuten 30-40 zusätzliche Stellen beim Bund Eine weitere Journalistenfrage dreht sich um die beiden Varianten. Wären diese Lösungen administrativ nicht viel zu aufwendig? Besonders, da das Parlament doch eigentlich Bürokratie abbauen will. «Einen gewissen Aufwand wird es geben», so Röthlisberger. «Wir rechnen beim Bund mit 30-40 zusätzlichen Stellen.» Das entsprächen 5-8 Prozent Gesamtkosten in den ersten 10 Jahren nach der Einführung. vor 25 Minuten vor 25 Minuten Steigt der Anteil an E-Autos wirklich so stark? Nun geht es zu den Journalistenfragen. Ein Journalist merkt an, dass der Anteil an E-Autos geringfügiger steige als erwartet. Die sinkenden Einnahmen im Nationalstrassenfond seien doch vielmehr auf die steigenden Investitionen in den Strassenverkehr zurückzuführen. Darauf führt Jürg Röthlisberger (61), Direktor des Bundesamts für Strassen (ASTRA), aus: «Wir planen in der langfristigen Planung nicht, mehr Geld auszugeben, sondern gleich viel.» Deswegen wolle das ASTRA auch das Einnahmeniveau in einem langjährigen Mittel sichern können. vor 31 Minuten vor 31 Minuten «Wir sind in einem Zielkonflikt» Albert Rösti spricht auch einen kritischen Punkt an: Im Rahmen der Verkehrsstrategie soll immer weniger CO2 ausgestossen werden. «Hier befinden wir uns in einem gewissen Zielkonflikt.» Heute sei die fehlende Besteuerung von E-Fahrzeugen eine indirekte Förderung des Umstieges auf die Elektromobilität. «Deshalb soll dieser Zustand auch noch bis 2030 unverändert bleiben.» Danach müsse man prüfen, ob es noch eine Förderung braucht. «Diese würde dann aber eher über das CO2-Gesetz laufen», so Rösti. vor 34 Minuten vor 34 Minuten Das sind die Zahlen Eine geeignete Lösung zu finden sei sehr technische. «Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile», betont Rösti. Auch deshalb würde der Bundesrat zwei Vorschläge in die Vernehmlassung schicken. «Wir wollen schauen, welche Variante eine Mehrheit findet.» Für Portemonnaie bedeuten die beiden Varianten konkret: Der Tarif für den Ansatz «Ladestrom» beträgt 22,8 Rp./kWh. Variante «Fahrleistung»: Hierbei wäre der Tarif pro Kilometer abhängig von der Fahrzeugart und dem Gewicht. Durchschnittlich geht der Bund von 5,4 Rappen pro Kilometer aus. vor 39 Minuten vor 39 Minuten «Diese E-Auto-Steuer sorgt für eine faire Besteuerung» Die Mineralölsteuer ist einer der wichtigsten Träger des Nationalstrassenfonds. Da die Beiträge durch diese Steuer rückläufig sind, stelle sich die Frage, wie man diese Kosten in Zukunft trage, so Rösti. Das Loch im grossen Topf komme unter anderem von der zunehmenden Elektrifizierung des Verkehrs – ein Teil der Klimastrategie. Das Ungleichgewicht müsse dennoch ausgeglichen werden. «Der Bundesrat ist überzeugt, diese E-Auto-Steuer sorgt für eine faire Besteuerung: Alle motorisierten Fahrzeuge – unabhängig mit welchem Antrieb – sollen fair und in gleichem Umfang ihrer Nutzung zur nachhaltigen Finanzierung der Infrastrukturen beitragen», so Rösti. Ende des Livetickers

Rund jedes dritte neu zugelassene Auto im aktuellen Jahr läuft elektrisch. Dem stotternden Verkauf steht nun ein zusätzlicher Dämpfer bevor. Verkehrsminister Albert Rösti (58, SVP) plant eine zusätzliche Steuer für E-Fahrzeuge.

Doch weshalb ist Rösti der Ansicht, dass es diese Steuer braucht? Hintergrund ist der Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF). Aus diesem Topf wird der Betrieb, Unterhalt und Ausbau der Nationalstrassen finanziert. Die Gelder stammen aus Einnahmen der Autobahnvignette, der Mineralölsteuer und den Automobilsteuern. Bei der Finanzierung der Strassen gilt grundsätzlich das Nutzerprinzip: Wer die Infrastruktur nutzt, soll sie auch mitfinanzieren.

Dem Strassenfonds geht das Geld aus

Wegen der zunehmenden Verbreitung von E-Autos könnten die Reserven des Strassenfonds bis 2028 drastisch zusammenschrumpfen. Die Folge davon wäre eine automatische Erhöhung der Benzinpreise. Genau die Mineralölsteuer entfällt aber bisher für E-Auto-Lenker.

«Halterinnen und Halter von Elektrofahrzeugen sollen künftig, analog zu den Mineralölsteuern, einen gleichwertigen Beitrag leisten», heisst es in der Medienmitteilung des Bundesrats. Konkret soll es jetzt eine neue Steuer auf den Ladestrom oder eine Abgabe auf die Fahrleistung von Elektrofahrzeugen geben. Die Besteuerung ist ab 2030 vorgesehen.

Entscheidend dabei ist, wie tief künftig für Elektromobilität ins Portemonnaie gegriffen werden muss. Da die Abgaben von Rösti auf gleichwertiger Höhe wie die Mineralölsteuer angesetzt wurden, werden E-Autos und Benziner steuerlich gleichgestellt. Somit geht ein weiterer Anreiz für elektrische Fahrzeuge verloren. Eine neue Studie zeigt schon jetzt: Immer weniger Leute wollen zurzeit nach einem E-Modell greifen.

Das sind die beiden Varianten

Bundesrat Rösti gibt nun zwei Varianten in die Vernehmlassung. Bei «Variante Ladestrom» würde die Menge an Strom besteuert, der durch die Ladesäule geht – sowohl bei öffentlichen als auch bei privaten Ladestationen. Der Tarif bei diesem Ansatz beträgt 22,8 Rp./kWh.

Die «Variante Fahrleistung» sieht eine Abgabe auf Grundlage der in der Schweiz gefahrenen Kilometer vor. Hierbei wäre der Tarif pro Kilometer abhängig von der Fahrzeugart und dem Gewicht. Durchschnittlich geht der Bund von 5,4 Rappen pro Kilometer aus.

Das könnte auch im Kontext des CO2-Gesetzes brisant sein. Die im April verabschiedete Verordnung sieht vor, dass ab 2025 konkrete CO2-Zielwerte eingehalten werden müssen. Elektrofahrzeuge könnten einen grossen Teil zur Erfüllung der Vorgaben beitragen, denn sie sind deutlich emissionsarmer als Benziner.

Für diese Steuer auf E-Autos ist eine Anpassung der Bundesverfassung notwendig. Deshalb wird das Volk das letzte Wort zu Röstis Vorschlägen haben. Welche Vorlage genau vors Volk kommen wird, entscheidet sich in den kommenden Monaten. Die Vernehmlassung geht bis zum 9. Januar.