SVP-Nationalrat Michael Graber hat geheiratet

Der Walliser SVP-Nationalrat Michael Graber hat am Freitag seine langjährige Partnerin Jeannette Wyssen geheiratet. Gefeiert wurde im kleinen Kreis – ohne SVP-Prominenz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SVP-Nationalrat Michael Graber hat seine langjährige Partnerin Jeannette Wyssen geheiratet

Die Hochzeit fand in Saanen BE statt

Gefeiert wurde im kleinen Kreis – ohne SVP-Prominenz

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

«Finally tied the knot», so verkündet der Walliser SVP-Nationalrat Michael Graber (45) die Heirat mit seiner langjährigen Partnerin Jeannette Wyssen via Instagram. Was wörtlich übersetzt so viel wie «Endlich den Knoten gebunden» heisst, steht im Englischen für «Endlich den Bund fürs Leben geschlossen».

Tatsächlich ist Graber mit seiner nun frischgebackenen Ehefrau schon «ewig» zusammen, wie er gegenüber Blick erzählt. «Seit über 20 Jahren.»

Die Hochzeit ging vergangenen Freitag in Saanen BE über die Bühne, wo es auch etwas kühler war als im hitzegeplagten Flachland. «Die Feier fand im familiären Kreis mit nur zwölf Personen statt – inklusive uns», berichtet Graber. Sie hätten die Feier bewusst klein gehalten. «Wir wollten den Tag für uns haben und geniessen. Ein Tag ganz ohne Politik. Es war wunderbar!»

Auch Bundesrat Rösti gratulierte

So war denn auch keine SVP-Prominenz anwesend – und nur wenige haben von der Hochzeit gewusst. Umso zahlreicher waren dann die Reaktionen seiner Parteikollegen. Selbst Bundesrat Albert Rösti (58) hat dem Paar gratuliert. «Er hat mir geschrieben, dass ich mit dieser tollen Braut nun rasch ab in die Flitterwochen verreisen soll», erzählt Graber lachend.

Bloss, die Flitterwochen müssen ein bisschen warten. Der Rechtsanwalt ist noch im Büro, wo die jährliche Inspektion seines Notariats wartet. Zudem steht in Bern noch die Sitzung der Sozial- und Gesundheitskommission an, in der er Einsitz hat.

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. «Die Flitterwochen holen wir im August nach», verspricht Graber. «In der Schweiz.»