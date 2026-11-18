Der Eigenmietwert wird per 2029 abgeschafft. Damit fallen auch gewisse Abzüge weg. Nun präsentiert der Bundesrat seine Vorschläge, welche Liegenschaftskosten künftig noch abziehbar sind.

Eigenmietwert fällt – das ändert sich nun bei den Steuerabzügen

Eigenmietwert fällt – das ändert sich nun bei den Steuerabzügen

Darum gehts Der Eigenmietwert wird 2029 in der Schweiz abgeschafft

Mit dem Systemwechsel fallen Abzüge weg, etwa für Schuldzinsen

Die Vernehmlassung zur neuen Verordnung läuft bis am 4. März 2027

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Das Volksverdikt war letztes Jahr mit 58 Prozent Ja-Anteil eindeutig: Der Eigenmietwert soll fallen! Auch in 19 Kantonen fand die Vorlage für den Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung eine Mehrheit, während sich nur sieben dagegen stellten. Die Reform tritt auf 2029 in Kraft. Mit der Abschaffung des Eigenmietwerts fallen aber auch gewisse steuerliche Vorteile weg. Schuldzinsen für selbstbewohntes Wohneigentum beispielsweise können nicht mehr abgezogen werden. Auch bei den Liegenschaftskosten setzt die zuständige FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter (62) das Messer an.

Neue Verordnung regelt Details

Nun gibt sie eine Verordnung in die Vernehmlassung, in welcher die Details genau geregelt werden. Die wichtigsten Punkte dabei:

Schuldzinsen: Wer erstmals selbstbewohntes Wohneigentum erwirbt, kann während zehn Jahren einen begrenzten Ersterwerberabzug geltend machen. Maximal 10'000 Franken für Ehepaare und 5000 Franken für Alleinstehende, wobei der Abzug linear um 10 Prozent jährlich abnimmt. Ansonsten können Hypothekarzinsen nur in gewissen Fällen bei vermieteten Liegenschaften abgezogen werden, wobei der Abzug nach einer speziellen Quote berechnet wird.

Wer erstmals selbstbewohntes Wohneigentum erwirbt, kann während zehn Jahren einen begrenzten Ersterwerberabzug geltend machen. Maximal 10'000 Franken für Ehepaare und 5000 Franken für Alleinstehende, wobei der Abzug linear um 10 Prozent jährlich abnimmt. Ansonsten können Hypothekarzinsen nur in gewissen Fällen bei vermieteten Liegenschaften abgezogen werden, wobei der Abzug nach einer speziellen Quote berechnet wird. Unterhaltskosten: Die mit selbstbewohntem Wohneigentum verbundenen Unterhaltskosten sind steuerlich nicht mehr abzugsfähig. Für vermietete Liegenschaften hingegen bleiben die Unterhaltskosten abziehbar. Dabei werden auch Spezialfälle geregelt: Wird ein Teil der Liegenschaft selbstgenutzt und ein anderer Teil vermietet, ist der Unterhalt nur noch für den vermieteten Teil steuerlich abziehbar.

Renovationskosten: Dasselbe Prinzip wie beim Unterhalt gilt bei Renovationen. Speziell gilt hier: Wird eine bisher vermietete Liegenschaft im Hinblick auf die Selbstnutzung renoviert, entfällt der Abzug der Renovationskosten. Wird im Gegenzug eine bisher selbstgenutzte Liegenschaft neu vermietet, können Renovationskosten für die Vermietung abgezogen werden.

Dasselbe Prinzip wie beim Unterhalt gilt bei Renovationen. Speziell gilt hier: Wird eine bisher vermietete Liegenschaft im Hinblick auf die Selbstnutzung renoviert, entfällt der Abzug der Renovationskosten. Wird im Gegenzug eine bisher selbstgenutzte Liegenschaft neu vermietet, können Renovationskosten für die Vermietung abgezogen werden. Energiesparen: Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen können bei der Bundessteuer nicht mehr abgezogen werden. Die Kantone können den Abzug in diesem Bereich aber freiwillig bis spätestens 2050 beibehalten. Die Kantone handhaben das unterschiedlich. Zürich beispielsweise streicht den Steuerrabatt.

Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen können bei der Bundessteuer nicht mehr abgezogen werden. Die Kantone können den Abzug in diesem Bereich aber freiwillig bis spätestens 2050 beibehalten. Die Kantone handhaben das unterschiedlich. Zürich beispielsweise streicht den Steuerrabatt. Denkmalpflege: Kosten für denkmalpflegerische Arbeiten sind weiterhin abziehbar.

Vernehmlassung läuft bis März 2027

Die Vorschläge gehen bis am 4. März 2027 in die Vernehmlassung. Die neuen Regelungen sollen zusammen mit der Abschaffung des Eigenmietwerts auf Anfang 2029 in Kraft treten.