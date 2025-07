Der Sommer ist da und damit auch die Ferien für die sieben Mitglieder des Bundesrats. Während die einen ihre Ferientage im Ausland verbringen, bleiben andere in der Schweiz. Ein Überblick.

Für das dienstjüngste Mitglied des Bundesrats, Martin Pfister, wird der Sommer sportlich. Der Zuger verbringe seine Ferien in der Schweiz und nutze die Gelegenheit, verschiedene Spiele der Fussball-Europameisterschaft der Frauen zu besuchen, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Nach der Teilnahme an einem Aussenministertreffen in Malaysia wird Ignazio Cassis den Sommer im Tessin geniessen. In seiner Heimatregion werde er sich dem Wandern, Lesen und dem Studium von Dossiers widmen, wie sein Departement mitteilte.

Auch Bundesrat Albert Rösti bleibt in der Schweiz. Sein Team wies jedoch darauf hin, dass ein «Abstecher in ein Nachbarland» nicht ausgeschlossen sei.

Baume-Schneider reist mit dem Zug

Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider plant eine Zugreise durch Frankreich, Belgien und die Niederlande. Danach werde die Jurassierin in der Schweiz bleiben, wo sie sich auf «Tagesausflüge, Zeit mit ihrer Familie, ihren Garten und das Lesen guter Bücher» freue, hiess es aus ihrem Departement.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin verbringt seinen Sommer zu Hause in Bursins VD und in den Waadtländer Bergen. Für vier Tage besucht er auch Freunde im französischen Burgund. Parmelin werde jedoch «nach Bern oder dorthin reisen, wo er gebraucht wird, wenn die Situation es erfordert», schrieb sein Team.

Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Justizminister Beat Jans haben diesen Sommer das gleiche Programm. Sie nehmen sich ein paar Tage Zeit für ihre Liebsten und erholen sich in der Schweiz und im Ausland, wie es hiess.