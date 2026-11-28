Davos stimmt am Sonntag über Massnahmen gegen die Wohnungsnot ab. Bei Umbauten von Gebäuden mit mindestens vier Wohnungen soll künftig mindestens die Hälfte Erstwohnraum bleiben.

Darum gehts Zuletzt wurde in Davos ein Fall publik, als eine Wohnung illegal als Zweitwohnsitz genutzt wurde

Am Sonntag stimmt Davos ab: Ab vier Wohnungen sollen Gebäude bei Umbau zu 50 Prozent Erstwohnraum bieten

Laut Gemeinde wurden jährlich mindestens 48 bestehende Wohnungen zu Zweitwohnungen umgenutzt

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

Der Fall dürfte in den Berggemeinden noch für Wirbel sorgen: Vor einigen Tagen flog ein Ehepaar in Davos GR mit seiner illegalen Zweitwohnung auf. Die 4,5-Zimmer-Wohnung bei Davos Platz war 2023 in den Besitz einer Familien-AG übergegangen. Fortan war sie als Firmensitz eingetragen, diente in der Tat jedoch als Zweitwohnsitz. Dies, obwohl das Grundbuch vorschrieb, dass das Appartement nur als Erstwohnsitz genutzt werden darf. Es gab eine Strafe.

In Davos befeuert der Vorfall ein Thema, das die Gemeinde schon seit Jahren umtreibt – und am Sonntag wohl sehr viele an die Urne locken wird. Dann stimmen die Davoserinnen und Davoser über den sogenannten «Wohnkompromiss» ab.

Davos will Umnutzungen zu Zweiwohnungen erschweren

Die Vorlage verlangt wirksame Massnahmen, um Erstwohnungen zu schützen. Denn wie die Gemeinde schreibt, leidet die Stadt mit den knapp 11'000 Einwohnerinnen und Einwohnern unter einer akuten Wohnungsnot.

Dass es für Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent heute verboten ist, weitere Feriendomizile zu bauen, hat das Ferienwohnung-Problem nicht aus der Welt geschafft. Oft werden nämlich auch bestehende Wohngebäude in Zweitwohnungen umgewandelt. Der Anteil solcher Domizile liegt in der beliebten Wintersportdestination heute bei 59 Prozent.

Dieser Entwicklung will Davos nun etwas entgegensetzen. Konkret verlangt die Vorlage, dass Gebäude mit vier oder mehr Wohnungen bei Umbau, Abriss oder einer umfassenden Sanierung zu mindestens 50 Prozent als Erstwohnraum genutzt werden müssen. Kleinere Gebäude und Einfamilienhäuser sind von der Massnahme ausgenommen. Als «Wohnkompromiss» wird sie bezeichnet, weil sie aus den Gesprächen zur 2025 eingereichten Volksinitiative «Erstwohnungs-Initiative» hervorging. Unterstützt wird die Vorlage von den Ortsparteien SP, GLP und EVP. Bekämpft wird sie von der FDP und der SVP.

Zürcher Anwaltskanzlei wurde eingeschaltet

Dass der «Wohnkompromiss» zur Abstimmung kommt, war für eine Weile allerdings keine sichere Sache. So hatte ein Stimmbürger über eine Zürcher Anwaltskanzlei den Abbruch des Urnengangs sowie zusätzliche Abstimmungserläuterungen gefordert. Dieser hatte bezweifelt, dass die Gemeinde jährlich rund 55 Erstwohnungen verliere und die Mietpreise markant anstiegen.

Deshalb hat die Gemeinde die Zahl nochmals prüfen lassen und letzte Woche bekannt gegeben, dass der Bestand an Erstwohnungen um 8 Wohnungen pro Jahr geschrumpft ist, aufgrund der Bautätigkeit jedoch um 40 Wohnungen pro Jahr hätte ansteigen müssen. Heisst: Aus den bestehenden Wohnungen wurden mindestens 48 Wohnungen pro Jahr zu Zweitwohnungen umgenutzt.